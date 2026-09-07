Visita del presidente de Myanmar destaca el papel de Vietnam como “puente” en la ASEAN

Kuala Lumpur, 7 sep (VNA) - La visita oficial a Vietnam del presidente de Myanmar, Min Aung Hlaing, del 4 al 6 de septiembre, constituye un hito importante en las relaciones bilaterales y pone de relieve el papel y la visión estratégica de Vietnam para promover la paz y la estabilidad en el Sudeste Asiático.

En declaraciones al corresponsal de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Kuala Lumpur, el investigador de historia del Sudeste Asiático, Enzo Sim, señaló que se trata de la primera visita oficial de Min Aung Hlaing a Vietnam desde que Myanmar celebró las elecciones generales en enero de 2026 y estableció un nuevo Gobierno en abril.

La recepción del líder de Myanmar por parte de Vietnam a nivel de Estado transmite un firme mensaje diplomático y muestra que el nuevo Gobierno de Myanmar está siendo tratado por los países vecinos como un gabinete en funcionamiento normal, creando condiciones para restablecer relaciones interestatales.

Según Enzo Sim, la visita es fruto de un proceso de preparación minucioso. Previamente, los días 25 y 26 de agosto, el ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, realizó una visita de trabajo a Myanmar y copresidió la reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Bilateral, celebrada por primera vez desde 2019. Esto sentó las bases para que ambos países impulsaran una agenda de cooperación sustantiva, centrada en la economía, la seguridad funcional y el desarrollo.

La cooperación económica es considerada un ámbito con amplias perspectivas. El comercio bilateral disminuyó de unos 853 millones de dólares en 2020 a 590 millones en 2025, pero se recuperó hasta aproximadamente 335 millones de dólares en los primeros seis meses de 2026. Ambos países aspiran a elevar nuevamente el comercio bilateral hasta mil millones de dólares. Hasta junio de 2026, las empresas vietnamitas contaban con 107 proyectos vigentes en Myanmar, con un capital registrado total de unos 1,4 mil millones de dólares.

Los contactos de la delegación de Myanmar con el grupo Viettel y su visita a la fábrica de vehículos eléctricos VinFast reflejan el interés de Myanmar por las infraestructuras digitales, la tecnología de telecomunicaciones y los medios de transporte ecológicos de Vietnam, abriendo perspectivas para una cooperación de alta tecnología.

Además de la economía, ambos países acordaron reforzar la cooperación frente a amenazas de seguridad no tradicionales, como las estafas en línea, la trata de personas, el tráfico de drogas, la delincuencia organizada transnacional y la ciberseguridad.

Este enfoque permite a Vietnam proteger sus intereses de seguridad nacional y, al mismo tiempo, contribuir de forma práctica a los esfuerzos comunes de la ASEAN, sin intervenir profundamente en los asuntos políticos internos de Myanmar, puntualizó.

El investigador consideró que la visita refleja el enfoque diplomático de “dos vías” de Vietnam: a nivel bilateral, mantener el diálogo e impulsar una cooperación sustantiva; y a nivel multilateral, seguir apoyando el Consenso de Cinco Puntos de la ASEAN, preservar la unidad del bloque y no pedir unilateralmente la restauración incondicional de la representación política de alto nivel de Myanmar en las cumbres de la ASEAN.

De acuerdo con Enzo Sim, este equilibrio permite a Vietnam mantener relaciones de trabajo con Myanmar y, al mismo tiempo, desempeñar un papel de conexión con los demás países de la ASEAN. Vietnam podría coordinarse con Tailandia y Filipinas para promover una hoja de ruta gradual de reintegración de Myanmar basada en criterios claros, contribuyendo así a reducir el riesgo de divisiones dentro de la ASEAN.

Subrayó que la visita abre un nuevo capítulo en las relaciones entre Vietnam y Myanmar y reafirma el papel constructivo de Vietnam en la promoción de la unidad, la estabilidad y la credibilidad de la ASEAN./.

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