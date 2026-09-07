Café vietnamita busca acelerar sus exportaciones en los últimos meses del año

Hanoi (VNA) - Las exportaciones de café de Vietnam podrían cobrar un nuevo impulso en los últimos meses de este año, gracias a la creciente demanda de productos que cumplan las normas de sostenibilidad, especialmente las exigencias de la Unión Europea sobre productos libres de deforestación (EUDR).

Según la Asociación de Café y Cacao de Vietnam (Vicofa), durante los primeros ocho meses de 2026, el país exportó cerca de 1,7 millones de toneladas de café por un valor superior a los seis mil millones de dólares. La cifra representa un aumento de más del 10% en volumen, aunque los ingresos disminuyeron un 11,2% interanual debido a la caída de los precios de exportación.

La Unión Europea y Estados Unidos siguen siendo los principales mercados del café vietnamita, mientras que varios países asiáticos, especialmente China, se perfilan como nuevos polos de crecimiento.

Vicofa prevé una tendencia al alza de los precios del café en los próximos meses. Entre los factores que podrían respaldar esta evolución figuran las abundantes lluvias, que están retrasando la cosecha en Brasil, así como los posibles efectos de El Niño, las altas temperaturas y la sequía en Asia a finales de 2026 y durante 2027. Los bajos niveles de existencias también podrían contribuir al aumento de las cotizaciones.

Una oportunidad adicional surge con la entrada en vigor, el 30 de diciembre de 2026, del Reglamento de la Unión Europea sobre productos libres de deforestación, excepto para las pequeñas y microempresas.

Según Vicofa, Vietnam está en condiciones de aprovechar esta normativa para impulsar las exportaciones de café verde que cumpla los criterios del EUDR, en un contexto en el que otros países productores todavía presentan un nivel limitado de cumplimiento.

Actualmente, más del 30% de la superficie cafetalera vietnamita cuenta con certificaciones de producción sostenible. Para la nueva campaña 2026-2027, la asociación propone impulsar las exportaciones de café verde conforme al EUDR y aumentar las ventas de café procesado para compensar parcialmente la reducción de los ingresos provocada por la caída de los precios del café verde.

También recomienda desarrollar productos de café de especialidad y orgánico para atender al segmento de alta gama en Europa y fortalecer los vínculos entre productores y exportadores para estabilizar el suministro. En paralelo, plantea intensificar la promoción comercial en mercados potenciales como China, Rusia, Corea del Sur y Argelia, y facilitar la conexión de las empresas con grandes cadenas minoristas de Asia y Europa.

El presidente de Vicofa, Nguyen Nam Hai, estimó que el café vietnamita tiene importantes oportunidades para acelerar tanto el volumen de exportación como los precios de venta en los últimos meses del año.

Actualmente, entre el 35% y el 40% de la oferta cafetera vietnamita puede cumplir los requisitos del EUDR. Numerosos compradores están buscando este tipo de café para contratos que se firmarán a partir de octubre de 2026, lo que podría aumentar entre un 8% y un 10% el volumen exportado. Además, los lotes conformes con el EUDR podrían venderse unos 50 dólares por tonelada por encima del café convencional.

La creciente demanda mundial de café procesado también podría ayudar al sector a alcanzar este año la meta de nueve mil millones de dólares en exportaciones.

No obstante, Nam Hai advirtió que los precios también podrían enfrentar presiones a la baja. Según las previsiones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), la producción mundial de café aumentará en la campaña 2026-2027.

La oferta global alcanzaría unos 189 millones de sacos, frente a una demanda estimada de alrededor de 179 millones, lo que generaría un excedente cercano a los 10 millones de sacos y podría ejercer presión sobre los precios./.

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