Economía

Índice de Producción Industrial de Vietnam aumenta 11,9% en ocho meses

El Índice de Producción Industrial de Vietnam aumentó un 11,9% en los primeros ocho meses de 2026, impulsado principalmente por la manufactura y el procesamiento.

Trabajadores de la empresa Cau Ke (Vicosap), en la comuna de Tam Ngai, provincia de Vinh Long, procesan productos derivados del macapuno. (Foto: VNA)
Trabajadores de la empresa Cau Ke (Vicosap), en la comuna de Tam Ngai, provincia de Vinh Long, procesan productos derivados del macapuno. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - El Índice de Producción Industrial (IIP) de Vietnam registró un aumento interanual del 11,9% en los primeros ocho meses de 2026, lo que representa el mayor incremento registrado durante este período en muchos años, según informó la Oficina Nacional de Estadísticas.

La industria de manufatura y procesamiento continuó desempeñando el papel principal en el crecimiento general, al aumentar un 12,5% en comparación con el mismo lapso del año anterior y aportar 9,6 puntos porcentuales al alza del IIP. La explotación minera también mostró una fuerte recuperación, con un crecimiento del 8,1% y una contribución de 1,3 puntos porcentuales.

Por su parte, el sector de producción y distribución de electricidad creció un 10,1% con respecto a los primeros ocho meses de 2025, aportando 0,9 puntos porcentuales, mientras que el suministro de agua y las actividades de gestión y tratamiento de residuos aumentaron un 9,4%.

Entre las principales industrias de nivel II, numerosas actividades registraron un crecimiento destacado entre enero y agosto de este año. La producción de metales aumentó un 22,4%; la fabricación de bebidas, un 16,4%; la producción de vehículos de motor, un 15,9%; y la fabricación de equipos eléctricos, un 14,6%.

Asimismo, la fabricación de productos electrónicos, ópticos y ordenadores creció un 13,9%; de camas, armarios, mesas y sillas, un 12,7%; y de derivados de minerales no metálicos, un 12,6%.

También registraron resultados positivos la fabricación de productos de caucho y plástico, con un aumento del 12,3%; el procesamiento de madera y la fabricación de productos de madera, bambú y caña, con un 12,2%; la fabricación de sustancias y productos químicos y la extracción de petróleo crudo y gas natural, ambas con un incremento del 11,9%; así como la producción y procesamiento de alimentos, con un 11,6%.

En contraste, la fabricación de cuero y productos relacionados solo se incrementó un 3,6%, mientras que la extracción de hulla y lignito disminuyó un 1,8%.

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En la fábrica Veston Hung Ha, provincia de Hung Yen. (Foto: VNA)


La Oficina Nacional de Estadísticas resaltó además que, durante los primeros ocho meses de 2026, el IIP aumentó en las 34 provincias y ciudades del país respecto al mismo período del año anterior. Algunas localidades registraron incrementos significativos gracias al dinamismo de la industria manufacturera o del sector de producción y distribución de electricidad.

En cuanto a los principales productos industriales, destacaron las motocicletas, cuya producción creció un 27,9%; los ordenadores portátiles, con un 25,7%; los automóviles, con un 24%; y el acero laminado, con un 23,4%.

Otros productos, como los bienes pesqueros procesados, el azúcar refinado, las barras y perfiles de acero, la cerveza y las pinturas químicas, también registraron incrementos de entre el 12,2% y el 21,4%.

En cambio, algunas producciones disminuyeron, incluidas las de fertilizantes compuestos NPK, con una caída del 8,6%; el glutamato monosódico, del 8,1%; el calzado de cuero, del 4,2%; y el gas licuado de petróleo (GLP), del 3,2%.

En agosto, el IIP de Vietnam registró un aumento del 1,5% respecto al mes anterior y del 14,4% en comparación con el mismo período de 2025.

El crecimiento del IIP coincide con la tendencia reflejada por el Índice de Gestores de Compras (PMI), publicado recientemente por el grupo S&P Global. En agosto de 2026, el PMI de Vietnam alcanzó los 53,3 puntos, frente a los 52,9 puntos registrados en julio, y se mantuvo por encima del umbral de 50 puntos por decimocuarto mes consecutivo.

Según S&P Global, el crecimiento del sector manufacturero vietnamita se fortaleció a mediados del tercer trimestre, con un aumento significativo tanto de la producción como de los nuevos pedidos, impulsado por el desarrollo de nuevos productos y la mejora de la demanda de los clientes.

En cuanto al empleo en las empresas industriales, la Oficina Nacional de Estadísticas informó que, al 1 de agosto de 2026, el número de trabajadores aumentó un 1% respecto al mes anterior y un 3,8% en comparación con el mismo período de 2025.

En particular, el empleo en la industria manufacturera creció un 1% respecto al mes anterior y un 4% interanual. Por su parte, el sector de suministro de agua y de gestión y tratamiento de residuos y aguas residuales registró un aumento del 0,1% mensual y del 5% en comparación con el mismo período del año pasado./.

VNA
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