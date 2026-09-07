Capitales extranjeros buscan nuevas posiciones en Vietnam

Hanoi (VNA) - En lugar de invertir desde el principio para construir nuevas instalaciones productivas, muchos inversores extranjeros están optando por aportar capital, adquirir acciones y realizar operaciones de fusiones y adquisiciones (M&A) para establecer rápidamente una posición en el mercado vietnamita. Esta tendencia contribuye a mantener el dinamismo de las actividades de M&A y los flujos de inversión extranjera.



Un dato destacado es que, en los primeros siete meses de 2026, Indonesia entró por primera vez entre los diez países y territorios con mayor inversión en Vietnam. En el mismo período de 2025, ocupaba el puesto 36, con apenas 11,8 millones de dólares. Este año ascendió al sexto lugar, con un capital registrado superior a 1,7 mil millones de dólares, un aumento de 293 veces.



Del total de la inversión indonesia, solo 150 mil dólares correspondieron a nueve nuevos proyectos, mientras que más de 1.747 millones de dólares provinieron de ocho operaciones de aportación de capital y adquisición de acciones. Según el Deparrtamento de Inversión Extranjera, dependiente del Ministerio de Finanzas, este fuerte incremento muestra que las empresas indonesias están priorizando esta modalidad para ampliar rápidamente su presencia en el mercado vietnamita.



Esta vía permite a las empresas acceder con mayor rapidez a redes de clientes, sistemas de distribución y estructuras jurídicas ya existentes, sin tener que desarrollarlos desde cero. El dicho Departamento también señaló que las valoraciones de los activos y las empresas nacionales siguen siendo relativamente atractivas frente a otros mercados de la región, lo que ha incentivado a los inversores indonesios a acelerar los desembolsos antes de una posible subida de los precios en línea con la recuperación económica.



Indonesia no es el único país que apuesta por esta modalidad. En los primeros siete meses de 2026 se registraron 1.815 operaciones de aportación de capital y adquisición de acciones por parte de inversores extranjeros, por un valor total superior a 6,5 mil millones de dólares. Aunque el número de operaciones disminuyó un 8,4%, su valor aumentó un 61,6%. Esto refleja una tendencia hacia operaciones de mayor tamaño o con una posición estratégica más relevante para “comprar posición” en el mercado vietnamita.



Indonesia ocupó el primer puesto en cuanto al valor de las operaciones de este tipo. China realizó 494 operaciones, por un valor total de 1.632 millones de dólares, mientras que Singapur registró 166 operaciones, por más de mil millones de dólares.



Por localidades, Ciudad Ho Chi Minh encabezó el país, con 1.224 operaciones de aportación de capital y adquisición de acciones, por un valor superior a 3,16 mil millones de dólares. Hanoi registró 229 operaciones, por más de 2,63 mil millones de dólares. Estas operaciones representaron más del 30% del total de la inversión extranjera captada por Ciudad Ho Chi Minh y alrededor del 70% en Hanoi.



Las grandes operaciones también contribuyeron a dinamizar el mercado vietnamita de M&A. Según la red de onsultoría fiscal y asesoría de negocios Grant Thornton, en los primeros siete meses de 2026 se realizaron cerca de 160 operaciones, con un valor total estimado de unos 2,7 mil millones de dólares en aquellas cuyo valor fue divulgado. Entre las transacciones destacadas figuran operaciones en los sectores de logística, pagos, energía y tecnología.



De acuerdo con la firma PwC, el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) está redefiniendo las prioridades de inversión y llevando a los inversores a prestar mayor atención a la calidad de las empresas, su adecuación a las estrategias de inversión y su capacidad para generar valor a largo plazo.



Tiong Hooi Ong, subdirector general de PwC Vietnam, señaló que en la próxima etapa los inversores serán más selectivos y se concentrarán en oportunidades vinculadas con tendencias a largo plazo, como el consumo, la transformación digital, el desarrollo de infraestructuras y el desarrollo sostenible./.

VNA