Política

Visita del líder vietnamita a Rusia abre una nueva etapa en relaciones bilaterales

La visita de Estado del líder vietnamita To Lam a Rusia busca dar un nuevo impulso a la Asociación Estratégica Integral y ampliar la cooperación bilateral.

La viceministra de Relaciones Exteriores Le Thi Thu Hang (Fuente: VNA)
La viceministra de Relaciones Exteriores Le Thi Thu Hang (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - La visita de Estado a Rusia del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, reviste un significado histórico especial, al ser la primera visita de Estado a Rusia de un máximo dirigente del Partido y del país desde 1991.

Según la viceministra de Relaciones Exteriores Le Thi Thu Hang, la visita ofrece una oportunidad para que los líderes de alto nivel de ambos países intercambien puntos de vista sobre cuestiones estratégicas, establezcan una visión a largo plazo, generen un nuevo impulso político y eleven las relaciones de Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Rusia.

El embajador de Moscú en Vietnam, Gennady Bezdetko, calificó la visita de hito importante y expresó su expectativa de que ambas partes mantengan debates sustantivos sobre los asuntos de la agenda bilateral, acuerden nuevas orientaciones de cooperación a largo plazo y adopten decisiones concretas para consolidar las relaciones entre los dos países.

Las relaciones entre Vietnam y Rusia se sustentan en una amistad tradicional y una alta confianza política, forjadas durante más de 75 años. De acuerdo con el máximo dirigente To Lam, Vietnam siempre recuerda la valiosa ayuda brindada por la antigua Unión Soviética y la actual Federación de Rusia durante la lucha por la independencia, así como en la construcción y el desarrollo nacional. Este legado constituye un valioso patrimonio que confiere una vitalidad especial a las relaciones bilaterales.

En la nueva etapa, ambos países buscan convertir esta sólida base en resultados concretos de cooperación, especialmente en los sectores de energía, petróleo y gas, defensa y seguridad, y energía nuclear con fines pacíficos.

Le Thi Thu Hang enfatizó su esperanza que la visita genere avances en los pilares tradicionales de cooperación y convierta la economía, el comercio, la inversión y la conectividad de infraestructuras en nuevos motores de crecimiento.

La ciencia, la tecnología y la innovación también se han convertido en ámbitos prioritarios. Ambos países han designado 2026 como el “Año Cruzado Vietnam-Rusia de la Ciencia y la Educación”, mientras que el Centro Mixto de Investigación Científica y Tecnológica Tropical Vietnam-Rusia se prepara para conmemorar su 40.º aniversario en marzo de 2027.

Los dos países continúan desarrollando investigaciones sobre el mar, los ecosistemas, el cambio climático, la biomedicina y la ciencia de materiales, y orientan la cooperación hacia campos de alta tecnología como la inteligencia artificial, la seguridad de la información, las ciudades inteligentes y las soluciones digitales.

La cooperación de educación y formación también continúa siendo un importante puente entre ambos países. El Gobierno ruso mantiene anualmente 1.000 becas financiadas con cargo al presupuesto para estudiantes vietnamitas, mientras los vínculos académicos se fortalecen mediante el Foro de Rectores de Universidades de Rusia y Vietnam.

El embajador Gennady Bezdetko consideró que los recursos humanos constituyen una base esencial para combinar la innovación y los avances tecnológicos e impulsar proyectos científicos, tecnológicos y económicos de gran escala.

Los intercambios culturales, entre los pueblos y en materia de turismo también contribuyen a estrechar los vínculos bilaterales. En los primeros seis meses de 2026, Vietnam recibió 742.000 turistas rusos, 2,8 veces más que en el mismo período del año anterior. Los vínculos entre unos 20 pares de localidades hermanadas y la comunidad de cerca de 80.000 vietnamitas residentes en Rusia también contribuyen a fortalecer los lazos entre ambos pueblos.

Con una preparación minuciosa y una firme determinación política, se espera que la visita impulse las relaciones de Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Rusia a un nuevo nivel, contribuyendo a la paz, la estabilidad y la prosperidad de la región y del mundo./.

VNA
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