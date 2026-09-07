Vietnam y Laos profundizan su vínculo estratégico hacia una nueva etapa

Vientiane (VNA) - Con motivo del 81.º aniversario del Día Nacional de Vietnam (2 de septiembre de 1945 - 2026), el diario Pathet Lao de la Agencia de Noticias de Laos publicó un editorial en el que afirma que los logros alcanzados por Vietnam en los últimos tiempos son también motivo de alegría para Laos.



El artículo subraya que, para el pueblo laosiano, el desarrollo de Vietnam no se refleja únicamente en el crecimiento económico o los proyectos de infraestructura, sino que constituye también un fruto compartido de la trayectoria histórica en la que ambos pueblos han superado juntos etapas difíciles y llenas de sacrificios.



Durante la lucha por la liberación nacional y la defensa de la Patria, los pueblos de ambos países estuvieron “en una misma trinchera”, compartieron alegrías y dificultades, realizaron sacrificios y se ayudaron mutuamente con sinceridad y lealtad.



Según el artículo, un Vietnam desarrollado y estable, cuya posición y prestigio en la escena internacional son cada vez mayores, abre también nuevas oportunidades para Laos.



Ambos países comparten estrechamente intereses en el mantenimiento de un entorno de paz y estabilidad, el fomento de la integración económica y la ampliación de un espacio común de desarrollo.



El editorial afirma que las relaciones entre Laos y Vietnam constituyen una relación especial forjada y puesta a prueba a lo largo de la historia.



Sus bases fueron sentadas por los presidentes Ho Chi Minh, Kaysone Phomvihane y Souphanouvong, y posteriormente cultivadas por generaciones de dirigentes y los pueblos de ambos países, hasta convertirse en un patrimonio común de valor incalculable y en una fuente de fortaleza para la construcción, defensa y desarrollo nacionales.



Actualmente, las relaciones entre ambos países han entrado en una nueva etapa. A finales de 2025, los dirigentes de alto nivel de ambos países acordaron incorporar el contenido de “cohesión estratégica” a la relación bilateral, elevándola a una “gran amistad, solidaridad especial, cooperación integral y cohesión estratégica”.



Según el artículo, este nuevo contenido refleja una visión común ante las nuevas exigencias del desarrollo y pone énfasis en la conexión de visiones, intereses y espacios de desarrollo; así como en la vinculación entre estabilidad, seguridad y desarrollo, y entre los intereses de cada país y los intereses comunes de ambos pueblos.



La cooperación en materia de defensa y seguridad continúa siendo un pilar importante y contribuye a mantener un entorno de paz y estabilidad.



La cooperación económica, comercial y de inversión continúa siendo un importante motor de las relaciones bilaterales. En 2025, el comercio entre Laos y Vietnam alcanzó unos 3 mil millones de dólares, mientras que la inversión vietnamita en Laos mantuvo un crecimiento estable.



Ambos países impulsan proyectos estratégicos de infraestructura en los ámbitos del transporte, la logística y la energía, como el puerto internacional de Vung Ang, el ferrocarril Vientiane-Vung Ang y la autopista Hanoi-Vientiane.



Se espera que estos proyectos amplíen el espacio de desarrollo, permitan a Laos aprovechar sus ventajas geoeconómicas, aumenten la conectividad regional y generen nuevas oportunidades para que Vietnam amplíe sus mercados.



La cooperación en materia de relaciones exteriores, educación y formación, desarrollo de recursos humanos, ciencia y tecnología, cultura e intercambio entre los pueblos continúa recibiendo especial atención, contribuyendo a profundizar y hacer cada vez más sustanciales las relaciones entre ambos países.



El artículo señala que, en un mundo que experimenta rápidos cambios, es cada vez más importante que Laos y Vietnam permanezcan unidos, se desarrollen conjuntamente y fortalezcan la capacidad de autosuficiencia y resiliencia, así como la posición de cada país.



Un Vietnam fuerte, estable y desarrollado ampliará los mercados, los recursos y las oportunidades de cooperación para Laos; a su vez, un Laos pacífico, estable, autónomo y desarrollado creará un entorno favorable para Vietnam y la región.



Este es precisamente el significado práctico de la “cohesión estratégica”: convertir la confianza política y la solidaridad especial en motores de cooperación y generar resultados concretos en beneficio de los pueblos de ambos países.



Tras 40 años de Renovación (Doi Moi), Vietnam ha acumulado nuevas capacidades, potencial y una posición renovada, orientándose hacia un desarrollo rápido y sostenible, la mejora de la calidad de vida de su población y una contribución activa a la paz, la cooperación y el desarrollo de la región y del mundo.



Para el pueblo laosiano, los logros de Vietnam son motivo de orgullo y una gran fuente de aliento en el camino hacia el desarrollo nacional.



El artículo concluye que, desde los días en que ambos pueblos estuvieron “en una misma trinchera” hasta la amplia cooperación actual, se ha recorrido un largo camino de amistad y solidaridad. Si la historia ha demostrado que los dos países pueden superar juntos todos los desafíos, el futuro seguirá construyéndose mediante la transformación de la confianza en un motor, de la solidaridad en resultados efectivos de cooperación y de la “cohesión estratégica” en una fuerza integral para la prosperidad y el desarrollo de ambos pueblos.



La relación de “gran amistad, solidaridad especial, cooperación integral y cohesión estratégica” entre los dos Partidos, Estados y los pueblos, y de Vietnam y Laos, seguirá siendo para siempre un patrimonio invaluable que las generaciones actuales deben preservar, cultivar y transmitir a las generaciones futuras./.

VNA