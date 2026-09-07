Presidente parlamentario vietnamita mantiene conversaciones con su homólogo surcoreano

Seúl (VNA) - Como parte de su visita oficial a Corea del Sur, que se desarrolla del 6 al 9 de septiembre, el presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, mantuvo hoy conversaciones con su homólogo surcoreano, Cho Jeong Sik, inmediatamente después de la ceremonia oficial de bienvenida celebrada en la sede del Parlamento surcoreano.



Al dar una cálida bienvenida al presidente Tran Thanh Man, a su esposa y a la delegación de alto nivel de Vietnam, Cho Jeong Sik expresó su especial reconocimiento por el hecho de que Thanh Man sea el primer invitado extranjero recibido por la Asamblea Nacional de Corea del Sur tras la conformación de su nueva dirección.



Cho Jeong Sik subrayó que la visita reviste una especial importancia, ya que contribuirá a consolidar la confianza política, impulsar la implementación de los acuerdos alcanzados al más alto nivel - en particular, los resultados de la visita del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, a Corea del Sur en agosto de 2025, y de la visita del presidente surcoreano, Lee Jae Myung, a Vietnam en abril de 2026 - y profundizar aún más la Asociación Estratégica Integral entre ambas naciones.



Afirmó asimismo que la visita permitirá reforzar la cooperación entre los órganos legislativos de ambos países, y manifestó su deseo de que el Gobierno y la Asamblea Nacional de Vietnam continúen desarrollando y perfeccionando el sistema jurídico para brindar mayores garantías a las empresas surcoreanas y favorecer que mantengan inversiones estables y a largo plazo en Vietnam.



Tras expresar su afecto por el país y el pueblo vietnamitas, Cho Jeong Sik coincidió con la propuesta de Tran Thanh Man de prestar apoyo a los ciudadanos y empresas vietnamitas en Corea del Sur. Además, se comprometió a crear las condiciones más favorables para que los ciudadanos y las empresas vietnamitas, incluidas las familias y descendientes de familias multiculturales vietnamita-coreanas, puedan vivir, trabajar e integrarse en la sociedad surcoreana.



Al valorar los importantes logros alcanzados por Vietnam en materia de desarrollo y el creciente fortalecimiento de su posición internacional, Cho Jeong Sik deseó al país éxito en la consecución de sus objetivos de desarrollo y afirmó que Corea del Sur está dispuesta a acompañar a Vietnam en su próxima etapa de crecimiento.



Por su parte, Tran Thanh Man valoró altamente el papel central desempeñado por la Asamblea Nacional de Corea del Sur y destacó los principios de conducción de Cho Jeong Sik, entre ellos la prioridad otorgada a la obtención de resultados concretos que puedan ser percibidos directamente por la población, la ampliación de la participación ciudadana y el fortalecimiento de la labor legislativa en ámbitos como las industrias del futuro, la transformación digital y la inteligencia artificial (IA).



Reafirmó que Vietnam siempre considera a Corea del Sur uno de sus principales socios estratégicos y expresó su deseo de que las relaciones bilaterales continúen desarrollándose de manera sólida, sustantiva, eficaz y duradera en todos los ámbitos.



Al valorar la contribución de las empresas surcoreanas al desarrollo socioeconómico de Vietnam, Tran Thanh Man pidió a la Asamblea Nacional de Corea del Sur que aliente a sus empresas a ampliar las inversiones en Vietnam en sectores prioritarios como las infraestructuras, los semiconductores, los grandes centros de datos de inteligencia artificial, la energía y los puertos marítimos.



Asimismo, propuso crear condiciones para que las empresas vietnamitas puedan participar más profundamente en las cadenas de suministro y producción de Corea del Sur, al tiempo que se promueve una mayor apertura de los mercados para los productos de ambos países.



Durante las conversaciones, ambos presidentes intercambiaron ampliamente puntos de vista sobre la situación de sus respectivos países y las orientaciones y medidas destinadas a impulsar las relaciones bilaterales.



Las dos partes acordaron mantener de manera periódica los intercambios estratégicos de alto nivel y aplicar una visión estratégica para fortalecer la interconexión económica bilateral en el nuevo contexto, de modo que se generen resultados concretos en beneficio mutuo. En este sentido, se fijaron como objetivo elevar el comercio bilateral a 100.000 millones de dólares en 2026, con la meta de alcanzar los 150.000 millones de dólares en 2030, sobre una base equilibrada y sostenible.



Ambas partes acordaron seguir dando prioridad a la ayuda oficial para el desarrollo (AOD) no reembolsable y a la AOD en condiciones preferenciales para proyectos en Vietnam; impulsar la cooperación científica y tecnológica como motor del desarrollo de las relaciones bilaterales; y prestar mayor atención a la mejora de las políticas para crear condiciones que permitan a las empresas de ambos países invertir con seguridad, estabilidad y visión de largo plazo en los respectivos mercados.

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, en la reunión. (Fuente: VNA)

Asimismo, acordaron ampliar la cooperación en materia de formación de recursos humanos, cultura, turismo e intercambios entre los pueblos, con el objetivo de aumentar el conocimiento mutuo y fortalecer los vínculos entre las poblaciones de ambos países.



Las dos partes se comprometieron también a continuar prestando atención a la mejora de las políticas destinadas a proteger los derechos e intereses legítimos de las comunidades vietnamitas en Corea del Sur y surcoreanas en Vietnam, incluidas unas 100.000 familias multiculturales vietnamita-surcoreanas, para que puedan vivir, estudiar y trabajar de manera estable y a largo plazo en ambos países.



En cuanto a la cooperación parlamentaria, ambas partes valoraron positivamente los resultados alcanzados por las asambleas nacionales de los dos países en los últimos tiempos y subrayaron que la diplomacia parlamentaria desempeña un papel importante en la supervisión y promoción del cumplimiento de los compromisos y acuerdos, contribuyendo a profundizar las relaciones bilaterales y hacerlas más eficaces y sustantivas.



Ambas partes acordaron mantener periódicamente los intercambios de delegaciones de dirigentes de alto nivel y de otros niveles; reforzar el intercambio de experiencias en materia de elaboración legislativa e institucional para promover el desarrollo sostenible; e impulsar activamente los contactos y el intercambio entre las comisiones especializadas mediante formatos presenciales y virtuales.



También acordaron aplicar eficazmente el Memorando de Entendimiento sobre Cooperación entre las dos asambleas nacionales, firmado en noviembre de 2025.



Las partes coincidieron en reforzar el papel de los órganos legislativos en la coordinación y supervisión de la aplicación de los tratados internacionales y de los acuerdos de cooperación suscritos por los Gobiernos; perfeccionar las políticas y el marco jurídico para crear un entorno favorable a las empresas y los ciudadanos de ambos países; y continuar coordinándose y apoyándose mutuamente en los foros parlamentarios regionales y mundiales.



Al abordar cuestiones regionales e internacionales de interés común, los dos líderes parlamentarios acordaron fortalecer la coordinación y el apoyo mutuo en los foros multilaterales.



Tran Thanh Man propuso que Corea del Sur comparta activamente su experiencia y apoye a Vietnam en la organización exitosa de la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) de 2027. Asimismo, pidió reforzar la coordinación en las Naciones Unidas y aplicar eficazmente los mecanismos de cooperación entre la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y Corea del Sur, así como entre Mekong y Corea del Sur./.