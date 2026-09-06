Presidente del Parlamento vietnamita insta a expertos en Corea del Sur a contribuir al desarrollo nacional

Seúl (VNA) - En el marco de su visita oficial a Corea del Sur, el presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, se reunió esta tarde en esta capital con miembros de la Red de Innovación y expertos vietnamitas en el país del este asiático.



En el encuentro, Thanh Man enfatizó que las políticas destinadas a renovar el modelo de desarrollo y atender a la comunidad vietnamita en el extranjero, han sentado una base importante para movilizar y aprovechar eficazmente los recursos nacionales e internacionales, con miras a convertir a Vietnam en un país desarrollado de altos ingresos para 2045.



Señaló además que Vietnam es uno de los pocos países del mundo que ha promulgado una ley específica sobre inteligencia artificial (IA) y está impulsando programas de formación en IA desde la educación escolar hasta la universitaria y para toda la población.



Según el titular del Legislativo, en los últimos tiempos la Asamblea Nacional ha renovado su enfoque, acelerado la transformación digital y aplicado la IA en la elaboración de leyes. Como resultado, se han promulgado numerosas leyes y resoluciones destinadas a eliminar obstáculos, liberar recursos y promover el desarrollo socioeconómico.



En este sentido, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, ha reconocido que los principales obstáculos institucionales han sido básicamente superados y que el reto actual reside en la aplicación de las leyes, indicó.



El titular del Legislativo valoró la experiencia de Corea del Sur en el desarrollo y aplicación de la IA, especialmente en infraestructuras, datos, gobierno digital y marco jurídico, y señaló que Vietnam busca desarrollar infraestructuras nacionales de computación y datos, así como centros de datos verdes, al tiempo que fomenta soluciones de IA adaptadas a sus condiciones.



Sobre esa base, Thanh Man expresó su deseo de que la Red de Innovación y expertos vietnamitas en Corea del Sur se convierta en un importante puente intelectual y tecnológico, contribuyendo a compartir conocimientos y experiencias internacionales y proponiendo soluciones adecuadas para Vietnam.



También afirmó que la Asamblea Nacional continuará perfeccionando el marco institucional para la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital. Asimismo, pidió a la Red de Innovación y expertos vietnamitas en Corea del Sur coordinarse con los organismos nacionales para identificar áreas prioritarias y cuestiones clave.



Los expertos recomendaron que Vietnam concentre recursos en tecnologías estratégicas como la inteligencia artificial (IA), los semiconductores, la robótica, la biotecnología y las nuevas energías, mediante programas nacionales de largo plazo que involucren al Estado, universidades, centros de investigación y empresas.



También propusieron establecer mecanismos para llevar los resultados de investigación al mercado y renovar los sistemas de financiación y evaluación de las actividades de investigación y desarrollo (I+D).



Creada en 2019 bajo el patrocinio del Centro Nacional de Innovación (NIC), la Red de Innovación y expertos vietnamitas tiene como objetivo movilizar y aprovechar los recursos intelectuales de los vietnamitas en todo el mundo para contribuir al desarrollo nacional.



Tras más de seis años de funcionamiento, la Red cuenta con 15 redes miembros en 22 países y territorios, y reúne a más de dos mil expertos, científicos, empresarios y profesionales vietnamitas./.





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