Provincia vietnamita explora oportunidades de cooperación en Alemania



Berlín (VNA) – Una delegación de la ciudad vietnamita de Quang Ninh, encabezada por Vu Quyet Tien, subsecretario del Comité partidista municipal y presidente del Comité local del Frente de la Patria de Vietnam, realizó una visita de trabajo a Alemania del 4 al 6 de septiembre para explorar oportunidades de cooperación.



La delegación asistió a la inauguración de IFA 2026, feria internacional de electrónica de consumo y electrodomésticos, celebrada en el recinto Messe Berlin. El evento reúne a más de mil 900 marcas de 49 países y presenta tendencias tecnológicas como la inteligencia artificial, la robótica y los dispositivos conectados.



Al margen de la feria, Quyet Tien se reunió con Franziska Giffey, ministra de Economía, Energía y Empresas del estado federado de Berlín y alcaldesa-gobernadora de la ciudad. Ambas partes intercambiaron información sobre la situación socioeconómica de sus respectivas localidades y expresaron su interés en fortalecer la cooperación, especialmente en ciencia, tecnología e innovación.



La delegación también mantuvo una sesión de trabajo con representantes de Siemens Mobility GmbH, filial de la firma Siemens AG, y visitó la Estación Central de Berlín.



Quyet Tien valoró la cooperación entre Siemens Mobility y VinSpeed en el proyecto ferroviario de alta velocidad que conectará Hanoi con Quang Ninh, y manifestó su deseo de ampliar la colaboración en el desarrollo de un sistema ferroviario moderno y la formación de recursos humanos cualificados.



En la Estación Central de Berlín, Gustavo Gardini, representante de DB E.C.O. Group, filial de la empresa ferroviaria nacional alemana Deutsche Bahn, compartió experiencias internacionales sobre la planificación y la conexión eficiente de las redes ferroviarias con puertos marítimos, aeropuertos, autopistas y sistemas de transporte urbano.



Durante su estancia, la delegación se reunió con dirigentes y funcionarios de la Embajada de Vietnam en Alemania. Quyet Tien presentó la situación socioeconómica de Quang Ninh, recientemente convertida en ciudad subordinada a la administración central, así como su estrategia para atraer inversión extranjera en los sectores de transformación, manufactura y alta tecnología. Asimismo, solicitó el apoyo de la embajada para conectar a Quang Ninh con empresas alemanas.



El embajador de Hanoi en Berlín, Nguyen Dac Thanh, felicitó a Quang Ninh por su nuevo estatus y afirmó que la misión diplomática está dispuesta a actuar como puente para promover el interés de inversores alemanes en las oportunidades de inversión en la localidad.



La delegación también se reunió con representantes de la comunidad vietnamita originaria de Quang Ninh residente en Alemania. Los representantes expresaron su orgullo por el desarrollo de su tierra natal y su disposición a contribuir a su crecimiento.



Quyet Tien destacó que la comunidad vietnamita en el extranjero forma parte integral de la comunidad de Quang Ninh y la alentó a desempeñar un papel de puente para promover la cooperación entre empresas alemanas y la provincia en inversión, comercio y turismo./.





VNA