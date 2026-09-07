Economía

Provincia vietnamita explora oportunidades de cooperación en Alemania

Quang Ninh explora nuevas oportunidades de cooperación con Alemania en alta tecnología, inversión, ferrocarriles, innovación y formación de recursos humanos.

El vicesecretario del Comité del Partido de Quang Ninh, Vu Quyet Tien (segundo desde la izquierda), y el vicepresidente del Comité Popular municipal, Nguyen Van Cong (extremo izquierdo), se reúnen con Franziska Giffey, ministra de Economía del estado de Berlín. Foto: VNA
El vicesecretario del Comité del Partido de Quang Ninh, Vu Quyet Tien (segundo desde la izquierda), y el vicepresidente del Comité Popular municipal, Nguyen Van Cong (extremo izquierdo), se reúnen con Franziska Giffey, ministra de Economía del estado de Berlín. Foto: VNA


Berlín (VNA) – Una delegación de la ciudad vietnamita de Quang Ninh, encabezada por Vu Quyet Tien, subsecretario del Comité partidista municipal y presidente del Comité local del Frente de la Patria de Vietnam, realizó una visita de trabajo a Alemania del 4 al 6 de septiembre para explorar oportunidades de cooperación.

La delegación asistió a la inauguración de IFA 2026, feria internacional de electrónica de consumo y electrodomésticos, celebrada en el recinto Messe Berlin. El evento reúne a más de mil 900 marcas de 49 países y presenta tendencias tecnológicas como la inteligencia artificial, la robótica y los dispositivos conectados.

Al margen de la feria, Quyet Tien se reunió con Franziska Giffey, ministra de Economía, Energía y Empresas del estado federado de Berlín y alcaldesa-gobernadora de la ciudad. Ambas partes intercambiaron información sobre la situación socioeconómica de sus respectivas localidades y expresaron su interés en fortalecer la cooperación, especialmente en ciencia, tecnología e innovación.

La delegación también mantuvo una sesión de trabajo con representantes de Siemens Mobility GmbH, filial de la firma Siemens AG, y visitó la Estación Central de Berlín.

Quyet Tien valoró la cooperación entre Siemens Mobility y VinSpeed en el proyecto ferroviario de alta velocidad que conectará Hanoi con Quang Ninh, y manifestó su deseo de ampliar la colaboración en el desarrollo de un sistema ferroviario moderno y la formación de recursos humanos cualificados.

En la Estación Central de Berlín, Gustavo Gardini, representante de DB E.C.O. Group, filial de la empresa ferroviaria nacional alemana Deutsche Bahn, compartió experiencias internacionales sobre la planificación y la conexión eficiente de las redes ferroviarias con puertos marítimos, aeropuertos, autopistas y sistemas de transporte urbano.

Durante su estancia, la delegación se reunió con dirigentes y funcionarios de la Embajada de Vietnam en Alemania. Quyet Tien presentó la situación socioeconómica de Quang Ninh, recientemente convertida en ciudad subordinada a la administración central, así como su estrategia para atraer inversión extranjera en los sectores de transformación, manufactura y alta tecnología. Asimismo, solicitó el apoyo de la embajada para conectar a Quang Ninh con empresas alemanas.

El embajador de Hanoi en Berlín, Nguyen Dac Thanh, felicitó a Quang Ninh por su nuevo estatus y afirmó que la misión diplomática está dispuesta a actuar como puente para promover el interés de inversores alemanes en las oportunidades de inversión en la localidad.

La delegación también se reunió con representantes de la comunidad vietnamita originaria de Quang Ninh residente en Alemania. Los representantes expresaron su orgullo por el desarrollo de su tierra natal y su disposición a contribuir a su crecimiento.

Quyet Tien destacó que la comunidad vietnamita en el extranjero forma parte integral de la comunidad de Quang Ninh y la alentó a desempeñar un papel de puente para promover la cooperación entre empresas alemanas y la provincia en inversión, comercio y turismo./.

VNA
#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #Quang Ninh #Alemania #Berlín
Seguir VietnamPlus

Integración internacional

Noticias relacionadas

El Comité Organizador del festival cultural alemán “GBA Oktoberfest Vietnam 2026” presenta información sobre el evento. Foto: VNA

Festival GBA Oktoberfest fortalece la amistad entre Alemania y Vietnam

El Comité Organizador del festival cultural alemán “GBA Oktoberfest Vietnam 2026” presentó información sobre el evento, previsto para el 2 de octubre en el Furama Resort Danang, con diversas actividades culturales, gastronómicas y de intercambio impregnadas de la identidad alemana.

Ver más

Foto ilustrativa: Puerto Internacional TIL, puerto de Hai Phong (Foto: VNA)

Vietnam emite condiciones para licencias comerciales a organizaciones con capital extranjero

El Gobierno de Vietnam promulgó el Decreto N.º 342/2026/ND-CP, por el que se detallan las disposiciones de la Ley de Comercio y la Ley de Gestión del Comercio Exterior relativas a las actividades de compraventa de mercancías y las directamente relacionadas con estas operaciones de los inversores extranjeros y las organizaciones económicas con capital extranjero en el país.

Foto de ilustración. (Fuente: VNA)

Vietnam promueve transformación ecológica del sector textil

Vietnam debe acelerar la transición ecológica del sector textil y de la confección, promover la innovación tecnológica y desarrollar materias primas sostenibles para cumplir las nuevas exigencias internacionales, mantener los pedidos y elevar su posición en la cadena de valor global.