Sector textil vietnamita busca nuevos motores de crecimiento para las exportaciones

Hanoi (VNA) - Las exportaciones vietnamitas de productos textiles y de confección alcanzaron acerca de 22,2 mil millones de dólares en el primer semestre de 2026, un aumento interanual del 1,7%, según la Asociación de Textiles y Confecciones de Vietnam (VITAS).
El sector mantuvo un superávit comercial cercano a los 10 mil millones de dólares durante el período, contribuyendo de manera significativa al crecimiento de las exportaciones nacionales.
Las materias primas y los productos intermedios constituyeron uno de los aspectos más positivos. Las exportaciones de fibras, tejidos, accesorios y materiales no tejidos aumentaron entre un 5,6% y un 10,6%, impulsadas por una demanda relativamente estable en los mercados y por el incremento de la capacidad productiva nacional. En cambio, las exportaciones de prendas de vestir registraron una ligera disminución del 0,4%, debido, entre otros factores, a la persistente debilidad de la demanda en los principales mercados tras un período marcado por la inflación y la desaceleración económica.
Según Cao Huu Hieu, director general del Grupo Nacional de Textiles y Confecciones de Vietnam (Vinatex), la recuperación de la economía mundial sigue siendo lenta, mientras que las incertidumbres geopolíticas y las políticas arancelarias continúan ejerciendo presión sobre el mercado. Los precios de la energía y los costos logísticos permanecen elevados, alimentando las presiones inflacionarias y afectando directamente el poder adquisitivo y el consumo de productos de confección. Los importadores y las grandes marcas siguen actuando con cautela, priorizando el control de los inventarios y limitando los pedidos a largo plazo.
No obstante, Vinatex mantuvo su dinámica de crecimiento durante el primer semestre gracias a una gestión proactiva de la producción y las actividades comerciales, un seguimiento constante de la evolución del mercado y la aplicación de medidas flexibles de adaptación, al tiempo que controló los costos.
Para alcanzar el objetivo de alrededor de 48 mil millones de dólares en exportaciones en 2026, el sector deberá facturar más de cuatro mil millones de dólares mensuales durante el segundo semestre.
Sin embargo, se prevé que la demanda en los principales mercados se recupere lentamente y que los pedidos continúen siendo inestables, mientras se intensifica la competencia en materia de precios. Las empresas también deben cumplir exigencias cada vez mayores en términos de desarrollo sostenible, trazabilidad y normas ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), lo que incrementa los costos de producción y de cumplimiento normativo.
Otra dificultad es que el sector todavía depende entre un 60% y un 70% de materias primas y accesorios importados. Esta dependencia limita el control sobre la cadena de suministro y la capacidad de aprovechar plenamente las normas de origen previstas en los acuerdos de libre comercio para beneficiarse de las preferencias arancelarias.
Según Vu Duc Giang, presidente de la VITAS, el sector está entrando así en una nueva etapa de desarrollo, en un contexto en el que se reducen las posibilidades de crecimiento basadas únicamente en el aumento de los volúmenes. Las prioridades pasan ahora por mejorar la productividad, aumentar el valor de los productos, controlar las fuentes de suministro, diversificar los mercados y acelerar la transformación digital y ecológica.
La VITAS recomienda, en particular, adaptar las empresas a las nuevas modalidades de compra de las grandes marcas internacionales, que imponen requisitos más estrictos en materia de plazos de entrega, transparencia y desarrollo sostenible.
También promueve el desarrollo de la industria nacional de materias primas y accesorios con el fin de aumentar el contenido local, reducir la dependencia de las importaciones y responder mejor a las normas de origen de los acuerdos de libre comercio. Paralelamente, se reforzarán las inversiones en tecnología, automatización, transformación digital y producción verde./.
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