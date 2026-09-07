Vietnam emite condiciones para licencias comerciales a organizaciones con capital extranjero

Hanoi (VNA) - El Gobierno de Vietnam promulgó el Decreto N.º 342/2026/ND-CP, por el que se detallan las disposiciones de la Ley de Comercio y la Ley de Gestión del Comercio Exterior relativas a las actividades de compraventa de mercancías y las directamente relacionadas con estas operaciones de los inversores extranjeros y las organizaciones económicas con capital extranjero en el país.



Según el Decreto, las organizaciones económicas con capital extranjero que ya dispongan del derecho de exportación podrán exportar al extranjero y a zonas aduaneras separadas las mercancías adquiridas en Vietnam, las encargadas para su transformación en el país y las legalmente importadas al país indochino, siempre que estas no figuren en las listas de productos cuya exportación esté prohibida o suspendida, ni entre aquellos cuya exportación no esté permitida en virtud de los tratados internacionales de los que Vietnam sea parte.



En el caso de mercancías cuya exportación esté sujeta a licencia o determinadas condiciones, las empresas deberán obtener el permiso correspondiente o cumplir plenamente los requisitos establecidos.



Las organizaciones económicas con capital extranjero que ya dispongan del derecho de importación podrán importar mercancías desde el extranjero y desde zonas aduaneras separadas a Vietnam, siempre que estas no figuren en las listas de productos cuya importación esté prohibida o suspendida, ni entre aquellos cuya importación no esté permitida en virtud de tratados internacionales.



Para las mercancías sujetas a licencia o a condiciones específicas de importación, las empresas deberán obtener el permiso correspondiente o cumplir plenamente los requisitos establecidos.



La licencia comercial se concederá a las organizaciones económicas con capital extranjero para ejercer el derecho de distribución minorista; el derecho de importación y distribución mayorista de determinadas mercancías; prestar servicios logísticos excepto los subsectores en los que Vietnam haya asumido compromisos de apertura de mercado; prestar servicios de arrendamiento de mercancías, salvo el arrendamiento financiero y el alquiler de equipos de construcción con operario; prestar servicios de promoción comercial, excepto publicidad, y servicios de intermediación comercial; gestionar y operar plataformas intermediarias , redes sociales que desarrollen actividades de comercio electrónico y plataformas integradas en ese ámbito; así como organizar licitaciones de mercancías y servicios.



Los inversores extranjeros procedentes de países o territorios con los que Vietnam haya suscrito tratados internacionales que incluyan compromisos de apertura de mercado deberán cumplir las condiciones de acceso al mercado establecidas en el tratado internacional que hayan elegido aplicar de conformidad con la legislación sobre inversiones, y mantener dichas condiciones durante todo el período de actividad.



En caso de haber establecido una organización económica en Vietnam durante un período igual o superior a un año, el inversor no podrá tener deudas tributarias vencidas en el momento de presentar la solicitud.



Los inversores extranjeros procedentes de países o territorios que no sean parte de tratados internacionales con Vietnam deberán cumplir las condiciones relativas a las deudas tributarias vencidas, así como los siguientes criterios: ser compatibles con la legislación sectorial y ser compatibles con el nivel de competencia de las empresas nacionales que operen en el mismo sector durante el año anterior a la presentación de la solicitud.



En el caso de los servicios para los que Vietnam aún no haya asumido compromisos de apertura de mercado, los inversores deberán cumplir las correspondientes condiciones y criterios mencionados anteriormente.



Para las mercancías cuya apertura de mercado aún no haya sido comprometida, entre ellas los aceites y grasas lubricantes de origen petrolífero, el arroz, el azúcar, las obras audiovisuales, así como los libros, periódicos y revistas, los inversores deberán cumplir las respectivas condiciones y criterios.



En particular, en el caso de los aceites y grasas lubricantes de origen petrolífero, la autoridad competente podrá considerar la concesión del derecho de importación y distribución mayorista a las organizaciones a las que se haya otorgado un Certificado de registro de inversiones para un proyecto destinado a producir estos productos en Vietnam, o para un proyecto de producción y distribución de maquinaria, equipos o mercancías que utilicen dichos productos.



En cuanto al arroz, el azúcar, las obras audiovisuales, los libros, periódicos y revistas, el derecho de distribución minorista podrá ser considerado para las organizaciones a las que se haya concedido una licencia para el establecimiento de un punto de venta minorista en forma de tienda de conveniencia, minisupermercado o supermercado.



Los Comités Populares de las provincias y ciudades de administración central donde tengan su sede las organizaciones económicas con capital extranjero serán competentes para conceder, renovar, modificar y revocar las licencias comerciales.



En determinados casos previstos por la normativa, la autoridad encargada de conceder la licencia deberá recabar la opinión de los ministerios de Seguridad Pública y de Defensa sobre cuestiones relacionadas con la seguridad nacional./.

VNA