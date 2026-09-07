Resolución 57: de las políticas a los resultados concretos

Hanoi (VNA) - La Resolución N.º 57-NQ/TW del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam, emitida el 22 de diciembre de 2024 y centrada en los avances estratégicos en ciencia y tecnología, innovación y transformación digital nacional, se está concretando mediante productos y tareas que responden a necesidades reales, con los ciudadanos y la eficacia de la gestión pública como prioridades.



Los ciudadanos, en el centro de la transformación digital



La Policía de Hanoi ha puesto en marcha tres productos y soluciones digitales destinados a mejorar la seguridad y el orden público, así como la calidad de los servicios prestados a los ciudadanos. Se trata de una cadena de producción de dispositivos inalámbricos de alarma contra incendios, la aplicación Hanoi Smart Police, que se está probando en la plataforma iHanoi, y el uso de drones (UAV) para la vigilancia de la seguridad y el orden público, que ha entrado en su segunda fase tras un período de prueba.



Todas estas soluciones tienen como prioridad prestar un mejor servicio a los ciudadanos y permitirles beneficiarse directamente de ellas.



Por su parte, la provincia central de Khanh Hoa ha definido varias tareas prioritarias en materia de ciencia y tecnología, innovación y transformación digital para 2026 y el período hasta 2030. Entre ellas figura la creación de una base de datos centralizada sobre enfermedades no transmisibles y medicina preventiva, así como la estandarización de los indicadores y procedimientos de actualización de datos.



En el ámbito de la prevención de desastres naturales, la provincia prevé elaborar un mapa de alerta para solucionar la dispersión de datos sobre tifones, inundaciones, deslizamientos de tierra e intrusión salina. La creación de una base de datos provincial compartida constituye otra de las prioridades.



Cada tarea cuenta con resultados esperados y ha sido asignada a un organismo responsable, con la participación de expertos, empresas y socios tecnológicos.



Reducir la brecha digital



El Comité Popular de Lao Cai ha aprobado un plan para desarrollar “aldeas digitales” y “aldeas inteligentes” durante el período 2026-2030, con el objetivo de extender la transformación digital a cada comunidad local y promover, desde la base, la administración, la economía y la sociedad digitales.



Para 2030, todas las comunas deberán contar con aldeas que cumplan los criterios básicos de “aldea digital”. De ellas, al menos el 20% deberá alcanzar un nivel avanzado y el 10% cumplir las normas de “aldea inteligente”.



En Tuyen Lam, una comuna montañosa y fronteriza del noroeste de la provincia central de Quang Tri, jóvenes voluntarios acompañan directamente a los habitantes para ayudarles a adquirir competencias digitales e integrar mejor las tecnologías en su vida cotidiana.



Desde la puesta en marcha del modelo de administración local de dos niveles, la Unión de Jóvenes de la comuna ha creado equipos de voluntarios para ayudar a los habitantes a realizar trámites administrativos en línea en el Centro local de Servicios Administrativos Públicos.



Con la Resolución Nº 57-NQ/TW, las tecnologías digitales contribuyen cada vez más a reducir las distancias geográficas que separan a las comunidades de las regiones montañosas y fronterizas. En el contexto del modelo de administración local de dos niveles, la transformación digital constituye una solución clave para acercar la administración a los ciudadanos y responder mejor a sus necesidades./.

VNA