Ciudad Ho Chi Minh se acerca a su objetivo anual de IED

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Ciudad Ho Chi Minh mantuvo una dinámica positiva en materia de inversión extranjera directa (IED) durante los primeros ocho meses de 2026, lo que demuestra el atractivo de su mercado y de su entorno de inversión.



Según el Departamento municipal de Finanzas, la ciudad atrajo más de 10,06 mil millones de dólares en IED, equivalente al 91,5% de su objetivo anual y un aumento interanual del 167,3%. Se otorgaron licencias a 1.364 nuevos proyectos de IED, por un capital registrado superior a 3.730 millones de dólares, mientras que 1.296 operaciones de aportación de capital y compra de acciones por parte de inversores extranjeros totalizaron cerca de 2,80 millones de dólares.



Hoang Vu Thanh, director del Departamento municipal de Finanzas, consideró que estos resultados demuestran el atractivo a largo plazo del entorno de inversión de la ciudad. Los capitales extranjeros tienen una presencia cada vez mayor en el ámbito de la ciencia y la tecnología, que registró 467 nuevos proyectos por un valor superior a 599,3 millones de dólares.



El Parque de Alta Tecnología de Ciudad Ho Chi Minh ya alberga a varios grandes grupos internacionales, como Intel, Samsung, Jabil y BESI, lo que refleja la progresiva orientación de la IED hacia sectores de mayor intensidad tecnológica y mayor valor añadido.



Durante los primeros ocho meses del año, el sector inmobiliario representó el 31,6% de la IED, seguido de la información y las comunicaciones (30%), el comercio mayorista y minorista (22,4%), la industria manufacturera (7,5%) y las actividades profesionales, científicas y tecnológicas (6,3%).



En las zonas francas e industriales, las inversiones recién registradas y los capitales adicionales superaron los 5.140 millones de dólares a mediados de agosto, más de un 21% por encima del objetivo anual. La IED representó por sí sola más de 4.04 mil millones de dólares.



No obstante, las autoridades siguen prestando atención a la brecha entre el capital registrado y su ejecución efectiva. Hasta el 25 de agosto, la tasa de ejecución de la IED alcanzaba el 66,4%. Esta diferencia suele afectar a los grandes proyectos que requieren amplias superficies de terreno o inversiones coordinadas en construcción, transporte y energía. Los procedimientos relacionados con la planificación, los terrenos, la construcción, el medio ambiente y la prevención de incendios también pueden ralentizar su implementación.



Para acelerar la materialización de las inversiones, el Departamento municipal de Finanzas trabaja con otros departamentos y organismos competentes para reforzar el seguimiento de los proyectos una vez autorizados, especialmente los prioritarios y de gran envergadura, y resolver las dificultades encontradas en los procedimientos de inversión.



Paralelamente, Ciudad Ho Chi Minh continúa aplicando políticas destinadas a atraer inversiones en alta tecnología y tecnologías estratégicas. Se prevén incentivos para los centros de investigación y desarrollo (I+D) en alta tecnología y tecnologías estratégicas, así como para empresas de semiconductores y tecnologías estratégicas.



Ciudad Ho Chi Minh se ha fijado como objetivo atraer más de 11.000 millones de dólares en IED en 2026. Con más del 91% de esta meta alcanzada después de ocho meses, la ciudad se encuentra cerca de cumplirla. Sin embargo, la preparación de terrenos, infraestructuras y recursos humanos, así como la eliminación de obstáculos para la ejecución de los proyectos, serán factores determinantes para transformar el capital registrado en una capacidad real de producción y actividad económica./.





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