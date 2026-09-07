Ciudad de Hue fortalece conectividad con socios japoneses

Hue, Vietnam (VNA) - La Conferencia de Conectividad Hue-Japón 2026 se celebró en esta antigua capital imperial, bajo la copresidencia de Le Tri Thanh, subsecretario del Comité del Partido Comunista en Hue y presidente del Comité Popular municipal, y del embajador de Vietnam en Tokio, Pham Quang Hieu.



El evento tuvo como objetivo fortalecer los vínculos entre la ciudad de Hue y organismos, organizaciones, localidades, asociaciones y comunidades empresariales de Japón; presentar el potencial, las ventajas, las orientaciones de desarrollo y las necesidades de cooperación de la ciudad; así como ofrecer una plataforma para que las partes intercambien información directamente y busquen oportunidades de cooperación concretas, prácticas y eficaces.



Al intervenir en la conferencia, el viceministro de Relaciones Exteriores Le Anh Tuan afirmó que Hue constituye un ejemplo exitoso de cooperación y conectividad a nivel local con Japón. Actualmente, la ciudad afronta nuevas oportunidades de desarrollo, con un espacio de desarrollo ampliado y un mayor potencial para aprovechar sus fortalezas, entre ellas un sistema de seis sitios del patrimonio mundial de la UNESCO, su importante ubicación en el Corredor Económico Este-Oeste y en el eje de transporte Norte-Sur, así como sus sistemas de educación y salud de alta calidad.



Las orientaciones de desarrollo de Hue coinciden estrechamente con las fortalezas, la experiencia y las necesidades de cooperación de Japón, especialmente en ciencia y tecnología, innovación, transformación digital, educación y formación, salud, capacitación de recursos humanos y desarrollo sostenible, señaló.



Propuso que la conferencia mantenga debates en profundidad para fortalecer la cooperación en ciencia y tecnología, innovación y transformación digital, con el fin de crear nuevos motores de crecimiento; convertir la cooperación sanitaria y el desarrollo de recursos humanos en el sector médico en un ámbito importante de asociación; reforzar la cooperación en la conservación y promoción de los valores del patrimonio y convertirlo en un recurso para el desarrollo sostenible; así como intensificar la conectividad económica, comercial y de inversión.



“El Ministerio de Relaciones Exteriores continuará coordinándose estrechamente con los ministerios, organismos pertinentes y la ciudad de Hue, así como con la Embajada de Japón en Vietnam, el Consulado General de Japón en Da Nang y otros socios para promover la conectividad Hue-Japón”, subrayó el viceministro.



Japón es uno de los socios importantes y de confianza de Vietnam y constituye también un socio con gran potencial para Hue en ámbitos como la inversión, el comercio, la ciencia y la tecnología, la educación y formación, la salud, el desarrollo de recursos humanos y la cooperación laboral.



En la nueva etapa de desarrollo, la ciudad ha identificado la ampliación de la cooperación con socios japoneses como un esfuerzo destinado no solo a atraer inversiones, sino también a fortalecer los vínculos en materia de conocimientos, tecnología, recursos humanos y experiencia de gestión, sentando así las bases para programas de cooperación de mayor profundidad que generen valor a largo plazo para ambas partes.



La conferencia se centró en tres áreas principales: ciencia, tecnología, innovación y transformación digital; educación y formación; y salud y desarrollo de recursos humanos de alta calidad en el sector sanitario. Se trata de ámbitos en los que Hue tiene importantes necesidades de cooperación y donde Japón cuenta con fortalezas, experiencia y potencial considerables para contribuir.



Uno de los aspectos destacados de la conferencia fue una serie de presentaciones y debates centrados en necesidades prácticas y oportunidades concretas de cooperación, en lugar de limitarse a presentar de manera general el potencial de la localidad. Los participantes conocieron las orientaciones de desarrollo de Hue y sus necesidades de cooperación en áreas prioritarias, al tiempo que tuvieron la oportunidad de debatir directamente cuestiones de interés para las empresas y organizaciones japonesas.



En particular, la participación de la Organización de Comercio Exterior de Japón (JETRO), junto con organismos, organizaciones, universidades, instituciones sanitarias y empresas de ambas partes, contribuyó a ampliar el alcance de la conectividad y creó oportunidades para que las partes comprendieran mejor sus necesidades, capacidades y potencial de cooperación.



A través de los debates, la ciudad de Hue espera seguir avanzando desde la conectividad y el intercambio de información hacia el establecimiento de programas y proyectos concretos de cooperación, especialmente en la formación de recursos humanos orientada a la demanda, la transferencia y aplicación de tecnología, la cooperación en educación y salud y el desarrollo de recursos humanos de alta calidad.



El presidente del Comité Popular de Hue, Le Tri Thanh, afirmó que, con el objetivo de crear un entorno cada vez más favorable y transparente para la inversión y la cooperación, Hue se compromete a continuar acompañando, apoyando y creando condiciones favorables para que los inversores, empresas y organizaciones japonesas exploren e implementen actividades en la ciudad./.

VNA