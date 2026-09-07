Economía

Norte de Vietnam atrae más del 80% del capital de inversión extranjera directa

El norte de Vietnam captó 8.630 millones de dólares de nueva IED, impulsada por proyectos de electrónica, semiconductores y alta tecnología.

La moderna línea de producción de Hana Micron Vina, una empresa con capital surcoreano, ubicada en el Parque Industrial Van Trung (Foto: VNA)
La moderna línea de producción de Hana Micron Vina, una empresa con capital surcoreano, ubicada en el Parque Industrial Van Trung (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - En los últimos dos trimestres, la región norteña de Vietnam captó 8,63 mil millones de dólares de inversión extranjera directa (IED) recién registrada, equivalente al 80,5% del total nacional, consolidándose como el principal destino de estos capitales, según las estadísticas de la empresa Savills Vietnam.

En la región se registraron 274 nuevos proyectos, liderados por los sectores de electrónica, semiconductores y alta tecnología. Además del volumen de capital, destaca el aumento de los proyectos de gran escala, lo que refleja el desplazamiento de la inversión hacia segmentos de mayor valor agregado.

John Campbell, director y responsable de Servicios Industriales de Savills Vietnam, señaló que la concentración de las inversiones en electrónica y semiconductores responde a la existencia de un ecosistema productivo relativamente completo, con infraestructura industrial, mano de obra técnica y una amplia red de proveedores.

El sector de computadoras, productos electrónicos y ópticos captó más de 7,03 mil millones de dólares, cerca del 66% de la nueva IED manufacturera nacional. Aunque sólo registró 65 proyectos, el capital aumentó un 614% interanual, impulsado principalmente por grandes inversiones en semiconductores, componentes electrónicos, ingeniería de precisión y manufactura avanzada.

La provincia de Thai Nguyen lideró por volumen de capital, con unos 5,77 mil millones de dólares correspondientes a 17 proyectos, incluidos los de 4,08 mil millones de Samsung Semiconductor Asia Holdings y 1,28 mil millones de Samsung Electro-Mechanics Vietnam.

La ciudad de Hai Phong recibió una ampliación de 1.000 millones de dólares de LG Innotek Vietnam, mientras que la provincia de Bac Ninh encabezó el número de proyectos, con 111 nuevas iniciativas.

Los expertos de Savills señalaron que la presencia de grandes grupos electrónicos genera efectos de arrastre sobre las cadenas de suministro y la industria auxiliar, reforzando el atractivo de las localidades que ya cuentan con ecosistemas industriales consolidados.

Asimismo, Corea del Sur mantiene una influencia significativa en la formación de los polos electrónicos y tecnológicos del norte. Aunque Singapur fue la mayor fuente registrada de IED manufacturera en el primer semestre, una parte importante correspondió a Samsung Semiconductor Asia Holdings, empresa registrada en Singapur pero perteneciente al grupo surcoreano Samsung.

Según Savills, estos flujos de capital reflejan la posición cada vez más destacada de Vietnam en las cadenas regionales de suministro tecnológico, especialmente en los sectores de electrónica y semiconductores.

John Campbell señaló que el norte de Vietnam avanza gradualmente de un gran centro manufacturero hacia un polo de producción de alta tecnología, con un papel cada vez más importante en las redes regionales de electrónica y semiconductores. La expansión de estos sectores seguirá siendo uno de los principales motores del mercado industrial en los próximos años./.

VNA
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