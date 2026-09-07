Productos agrícolas vietnamitas transforman sus ventajas en valor y marca

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - El potencial de exportación de los productos agrícolas y alimentarios de Vietnam sigue siendo amplio, gracias al aumento de la demanda mundial, la aparición de nuevos mercados y las oportunidades de acceso generadas por los acuerdos de libre comercio (TLC).

Nguyen Thao Hien, subdirectora del Departamento de Desarrollo de Mercados Extranjeros del Ministerio de Industria y Comercio, puntualizó que entre 2022 y 2025 las exportaciones generales crecieron alrededor de un 9% anual, mientras que las exportaciones de productos agrícolas aumentaron entre un 15% y un 16% anual. Este resultado refleja no solo una mayor capacidad productiva, sino también mejoras en la organización de la producción y la calidad de los productos, que responden cada vez mejor a las exigencias de los mercados internacionales.

Vietnam cuenta con ventajas en materia de condiciones naturales y diversidad de productos. El país tiene unos 1,2 millones de hectáreas de cultivos frutales, con una producción de 13 millones de toneladas al año, y exporta frutas a más de 60 países.

Asimismo, figura entre los principales exportadores mundiales de arroz, anacardos, pimienta y café, con productos presentes en más de 150 países. En el caso de las hortalizas, la superficie cultivada ronda un millón de hectáreas, con una producción de unos 16 millones de toneladas anuales.

En Europa, los productos vietnamitas son valorados por la diversidad de frutas y hortalizas y por la capacidad de suministro durante todo el año. Oriente Medio también se perfila como un mercado con gran potencial, ante el interés de grandes cadenas minoristas como Lulu y Lootah por los productos agrícolas y alimentarios de Vietnam. El Sudeste Asiático, por su parte, mantiene un amplio margen de expansión gracias a su proximidad geográfica y la creciente diversidad de la demanda.

Junto con estas oportunidades, aumentan las exigencias en materia de calidad y desarrollo sostenible. Los grandes mercados elevan continuamente los requisitos sanitarios y fitosanitarios (SPS), de trazabilidad y producción sostenible. Normativas como el Reglamento de la UE sobre productos libres de deforestación (EUDR), el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) y las exigencias para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU) generan nuevas presiones para las empresas exportadoras.

Según Le Anh Dung, director general de la empresa Vegetexco Vietnam, las ventajas arancelarias derivadas de los TLC ya no son suficientes para crear una diferencia competitiva. El mercado exige cada vez más calidad, capacidad de suministro estable, trazabilidad, cumplimiento de estándares ambientales y responsabilidad social.

La experiencia de Vegetexco demuestra que el desarrollo de una cadena de valor integrada, desde la investigación de variedades y la organización de zonas de producción hasta la conservación, transformación y comercialización internacional, permite ampliar la presencia en cerca de 60 países.

En el ámbito de la distribución, José Mestre, director del Centro de Formación en Productos Frescos de Central Retail, subrayó que el sistema minorista del grupo mantiene en un 90% la proporción de productos de origen nacional y aplica estrictos controles de seguridad alimentaria conforme al sistema HACCP, dando prioridad a productos ecológicos y libres de antibióticos. Esto demuestra que las empresas que aspiran a incorporarse a los canales modernos de distribución deben cumplir los estándares desde la fase de producción.

Para elevar el valor de los productos y reforzar la confianza de los consumidores, los estándares deben controlarse de manera estricta a lo largo de toda la cadena, desde la planificación y producción hasta la cosecha, transformación y comercialización. Esta es la base para que los productos agrícolas vietnamitas pasen de una ventaja basada en la oferta a una ventaja sustentada en el valor añadido y la marca en los mercados internacionales./.

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