Exportaciones de arroz de Vietnam alcanzan 2,86 mil millones de USD

Hanoi (VNA) - Vietnam exportó alrededor de seis millones de toneladas de arroz por un valor aproximado de 2,86 mil millones de dólares durante los primeros ocho meses de 2026, un descenso interanual del 6,3% en volumen y del 11,9% en valor, según el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. El precio medio de exportación fue de 480,9 dólares por tonelada, un 6% menos que un año antes, de acuerdo con la misma fuente.



La caída se debe principalmente a la creciente competencia de precios en el mercado mundial, impulsada por una abundante oferta. El mercado se vio sometido a mayor presión después de que India anunciara, desde el 31 de julio, la liberación de cerca de 20 millones de toneladas de sus reservas, provocando una reducción de los precios internacionales y obligando a países como Tailandia y Pakistán a ajustar sus precios.



En agosto, el arroz vietnamita con 5% de granos partidos se cotizó a 437,3 dólares por tonelada, por debajo de Tailandia (460,7 dólares), pero por encima de India (360,9 dólares).



Filipinas sigue siendo el principal mercado para el arroz vietnamita, con el 43,2% del valor total de las exportaciones, aunque los ingresos hacia este destino han disminuido. En cambio, el aumento de las importaciones chinas ofrece nuevas oportunidades, especialmente para arroz partido destinado a la alimentación animal, arroz utilizado como materia prima y arroz glutinoso.



También existen perspectivas favorables en África. Nigeria afronta un déficit de producción de unos 3,5 millones de toneladas para la campaña 2026-2027, mientras que Kenia ha autorizado la importación libre de aranceles de arroz blanco hasta noviembre de 2026.



Nguyen Anh Son, director de la Agencia de Comercio Exterior del Ministerio de Industria y Comercio, señaló que Vietnam debe no solo aumentar y diversificar sus exportaciones, sino también mantener sus mercados tradicionales.



El Ministerio de Industria y Comercio está revisando el mecanismo de gestión de las exportaciones de arroz y preparando modificaciones al Decreto 107/2018/ND-CP, incluida una propuesta para evaluar la credibilidad de los exportadores y fomentar empresas con cadenas de producción integradas, fuentes propias de materias primas y sistemas modernos de logística y almacenamiento.



Según la Asociación de Alimentos de Vietnam (VFA), el sector debe diversificar mercados y fortalecer sus marcas. Para elevar el valor de las exportaciones, Vietnam necesita promover una marca nacional basada en variedades de alta calidad como ST25, Jasmine y otros arroces aromáticos. La diversificación hacia África permitirá reducir riesgos y la dependencia de los mercados tradicionales/.

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