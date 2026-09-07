Turismo

Prevén cifra récord de turistas rusos en Vietnam en 2026

Más de un millón de rusos visitaron Vietnam en los primeros ocho meses de 2026 y la cifra podría alcanzar un récord de 1,5 millones este año.

Según "news.ru", el número de turistas rusos que visiten Vietnam en 2026 podría alcanzar un récord histórico de 1,5 millones. (Foto: VNA)
Según "news.ru", el número de turistas rusos que visiten Vietnam en 2026 podría alcanzar un récord histórico de 1,5 millones. (Foto: VNA)

Moscú (VNA) - La cifra de turistas rusos que visiten Vietnam podría alcanzar un récord histórico de 1,5 millones en 2026, según las previsiones de un representante del Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia, citadas por el sitio informativo News.ru.

Según Nikita Kondratiev, director del Departamento de Cooperación Económica Multilateral y Proyectos Especiales del Ministerio ruso, incluso en el período de mayor afluencia antes de la pandemia, entre 2018 y 2019, el número de visitantes rusos a Vietnam no pasaba de entre 700.000 y 800.000 personas al año.

Este atractivo se explica, en particular, por el mantenimiento y la ampliación de las conexiones aéreas directas, así como por las facilidades de pago ofrecidas a los turistas mediante códigos QR y tarjetas bancarias MIR en algunos lugares de Vietnam.

Estas previsiones coinciden con las últimas estadísticas publicadas. Según datos de la Administración Nacional de Turismo de Vietnam (VNAT), citados el 4 de septiembre por Travel Russian News, el número de visitantes rusos a Vietnam superó el millón durante los primeros ocho meses de 2026, lo que representa un aumento interanual del 165,7%.

Se trata de la tasa de crecimiento más elevada entre los principales mercados emisores de turistas hacia Vietnam.

Rusia se ha convertido así en el tercer mercado emisor más importante para el turismo vietnamita, por detrás de China, con 3,54 millones de visitantes, y de Corea del Sur, con 2,76 millones.

Los datos publicados anteriormente por la Asociación de Turoperadores de Rusia (ATOR) ya indicaban que el país recibió a más de 742.000 visitantes rusos durante el primer semestre, una cifra 2,8 veces superior a la registrada en el mismo período del año anterior.

Los destinos costeros como Nha Trang, Mui Ne y Phu Quoc siguen siendo especialmente populares entre los turistas rusos gracias a su clima favorable, sus infraestructuras turísticas bien desarrolladas y la riqueza de su gastronomía./.

VNA
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