Visita del líder vietnamita a Rusia: oportunidad para profundizar la cooperación bilateral

Moscú, 07 sep (VNA) – En vísperas de la visita de Estado a Rusia del secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de Vietnam, To Lam, el sitio web ruso Defensa Popular publicó un artículo sobre las relaciones entre Vietnam y Rusia, y las orientaciones de cooperación bilateral en la nueva etapa.



Según el artículo, la visita de To Lam se produce en un contexto en el que las relaciones entre ambos países continúan manteniéndose y desarrollándose en numerosos ámbitos.



Rusia ocupa un lugar importante en la política exterior de Vietnam, señala el texto. El presidente ruso, Vladimir Putin, visitó Vietnam en junio de 2024. En mayo de 2025, el secretario general del PCV, To Lam, realizó una visita a Moscú para participar en las ceremonias conmemorativas del 80.º aniversario de la Victoria en la Gran Guerra Patria y mantener conversaciones con dirigentes rusos.



Tras el XIV Congreso Nacional del PCV, To Lam fue elegido presidente de Vietnam. Por tanto, la próxima visita de Estado a Rusia será la primera que realizará en su nuevo cargo.



El artículo subraya que las relaciones Vietnam-Rusia se sustentan en una amistad tradicional, una cooperación multifacética y la confianza política. Los contactos entre los organismos competentes de ambos países se han mantenido durante muchos años, especialmente en los ámbitos de la seguridad, la aplicación de la ley, la formación y el intercambio de experiencias.



En los últimos años, la cooperación bilateral se ha ampliado gradualmente a numerosos sectores. Los encuentros entre To Lam y Vladimir Putin en Hanoi en junio de 2024 y posteriormente en Moscú en mayo de 2025 contribuyeron a dar un nuevo impulso a las relaciones entre ambos países.



El artículo también menciona la reactivación por parte de Vietnam del proyecto de energía nuclear de Ninh Thuan, en un contexto marcado por una creciente demanda energética para apoyar el desarrollo económico, industrial y de infraestructuras, así como los sectores de alta tecnología.



En cuanto a la política exterior vietnamita, el texto considera que Vietnam continúa otorgando importancia a sus relaciones con los países vecinos, al tiempo que desarrolla sus vínculos con socios importantes de todo el mundo. Rusia, Estados Unidos, India, Japón y los países europeos cuentan con diferentes potenciales de cooperación con Vietnam, especialmente en tecnología, infraestructuras, energía, educación, inversión y comercio.



Según el artículo, las recientes actividades diplomáticas de alto nivel de Vietnam contribuyen a ampliar su cooperación internacional, generar más oportunidades al servicio del desarrollo socioeconómico y mejorar la eficacia de su cooperación con sus socios.



En lo que respecta a las relaciones Vietnam-Rusia, el texto considera que ambos países disponen de importantes posibilidades para ampliar su cooperación, sobre la base de su amistad tradicional y confianza política. Rusia cuenta, en particular, con ventajas y experiencia en varios ámbitos de interés para Vietnam, entre ellos la energía, las ciencias y tecnologías, la educación, la salud y la seguridad.



La visita de Estado de To Lam a Rusia constituye así, según el artículo, una oportunidad para continuar consolidando las relaciones políticas, ampliar la cooperación en diversos ámbitos y promover la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Rusia en una nueva etapa./.



VNA