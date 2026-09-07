Visita del líder vietnamita busca dar nuevo impulso a la amistad Vietnam-Francia

Hanoi (VNA)- El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, realizará una visita oficial a Francia del 9 al 12 de septiembre, un viaje que reafirmará la posición de este país europeo como socio prioritario de la nación indochina y abrirá nuevas oportunidades para profundizar la Asociación Estratégica Integral, según Nguyen Hai Nam, presidente de la Asociación de Amistad Francia-Vietnam (AAFV).



En una entrevista concedida a corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en París, Hai Nam afirmó que Francia es un socio especial de Vietnam en Europa y puede servir de puerta de entrada para que el país asiático fortalezca sus vínculos con la Unión Europea (UE). A su vez, Vietnam puede ayudar a Francia a ampliar su conexión con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).



Las relaciones entre ambos países se sustentan en profundos vínculos históricos y humanos, que también se reflejan en la vitalidad de la comunidad vietnamita en Francia, la mayor de Europa y una de las comunidades vietnamitas en el exterior más numerosas del mundo.



No obstante, consideró que los intercambios económicos todavía no se corresponden con la profundidad de estos lazos. Ambos países disponen de un amplio margen para ampliar la cooperación en sectores como la moda, el transporte, la tecnología y la ciencia.



Tras la elevación de las relaciones bilaterales al nivel de Asociación Estratégica Integral, Hai Nam destacó la importancia estratégica y geopolítica del nuevo marco. La política exterior abierta de Vietnam y su voluntad de dialogar con todos los socios presentan, a su juicio, similitudes con la tradición diplomática francesa desarrollada.



En un contexto internacional marcado por múltiples desafíos, Hanoi y París comparten además el interés por defender las organizaciones internacionales y promover el multilateralismo.



Junto con la cooperación estratégica, los ámbitos económico, cultural y deportivo ofrecen amplias perspectivas. Hai Nam consideró que Vietnam puede reforzar su posición internacional mediante el desarrollo de su “poder blando”, creando nuevos espacios de cooperación con Francia.



El fortalecimiento de los vínculos entre las jóvenes generaciones debe constituir, según señaló, una base duradera para las relaciones bilaterales.



La cultura y las artes también pueden acercar a los jóvenes de ambos países. El presidente de la AAFV propuso promover proyectos conjuntos de música y danza y reforzar la proyección internacional del V-pop, tomando como referencia la experiencia del K-pop y reuniendo a artistas y jóvenes talentos vietnamitas y franceses.



Expresó su confianza en que la visita de To Lam aporte un nuevo impulso para aprovechar el potencial de la Asociación Estratégica Integral y fortalecer los vínculos entre ambas sociedades y sus jóvenes generaciones, enriqueciendo así la relación especial entre Vietnam y Francia./.





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