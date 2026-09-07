UNCITRAL debate en Vietnam la reforma del mecanismo de solución de controversias de inversión

Ninh Binh, Vietnam (VNA) - Vietnam valora altamente el papel fundamental de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL, en inglés) y de su Grupo de Trabajo III en el proceso de reforma del mecanismo de arbitraje de diferencias Estado-inversor (ISDS), al promover el diálogo y fortalecer la participación de los Estados y las partes interesadas con el objetivo de alcanzar consensos sobre las soluciones a los desafíos en la práctica.



Así lo afirmó Dang Hoang Oanh, viceministra de Justicia, al intervenir en la décima reunión entre sesiones del Grupo de Trabajo III sobre la reforma del ISDS, celebrada hoy en la provincia norteña de Ninh Binh, con la participación de cerca de 250 delegados procedentes de más de 60 países y territorios.



En la sesión inaugural, Hoang Oanh destacó que este es un acontecimiento de especial relevancia, al ser la primera vez que Vietnam acoge una reunión entre sesiones del Grupo de Trabajo III de la UNCITRAL.



Este hecho no solo demuestra la participación activa y responsable de Vietnam en las actividades de la UNCITRAL, sino que también brinda al país una valiosa oportunidad para, junto con otros Estados, organizaciones internacionales y expertos de diferentes regiones y sistemas jurídicos, intercambiar experiencias y contribuir al proceso de reforma del mecanismo de solución de controversias internacionales en materia de inversiones.



Mediante la organización de esta reunión, Vietnam desea seguir consolidando su papel como miembro proactivo de la UNCITRAL en general y del Grupo de Trabajo III en particular, acompañando a la comunidad internacional en el fortalecimiento de la cooperación, el intercambio de experiencias y los esfuerzos destinados a perfeccionar el marco jurídico mundial.



La cita tiene como objetivo crear un foro de debate profundo sobre dos temas fundamentales para el proceso de reforma del ISDS: el establecimiento de un mecanismo multilateral permanente para la solución de controversias internacionales en materia de inversiones y las cuestiones relativas al cálculo de los daños y la indemnización en este tipo de disputas.



Los intercambios sostenidos durante el encuentro proporcionarán nuevos elementos para que el Grupo de Trabajo III continúe perfeccionando las opciones de reforma, con miras a establecer un mecanismo ISDS más eficaz, transparente, coherente y equilibrado, capaz de armonizar los intereses de los Estados y los inversionistas.



La reunión constituye asimismo una oportunidad para que Vietnam refuerce el intercambio de experiencias sobre las nuevas cuestiones jurídicas surgidas en el ámbito de la inversión internacional, contribuyendo a elevar las capacidades de sus profesionales en el estudio y la aplicación de las normas y estándares legales globales.



A través de este encuentro, Vietnam reafirma su compromiso de participar de manera activa y responsable en el desarrollo y perfeccionamiento del marco jurídico internacional, al tiempo que ratifica el papel del derecho en la creación de un entorno de inversión estable, transparente, equitativo y favorable para la cooperación y el desarrollo sostenible.



El evento contribuye además a elevar la presencia y el papel de Vietnam en la cooperación jurídica multilateral, especialmente en los ámbitos del derecho comercial y de las inversiones internacionales./.

VNA