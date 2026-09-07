Generación jóven, nuevo impulso para la asociación estratégica integral entre Vietnam y Rusia

Moscú (VNA) - La atención especial de los máximos dirigentes constituye una poderosa señal que despierta el interés y los sentimientos de los pueblos de ambos países, especialmente entre los jóvenes, expresó Ekaterina Makarova, una periodista joven de la agencia rusa Sputnik.



Durante una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias sobre la próxima visita de Estado del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, a Rusia, Makarova valoró el significado de este importante acontecimiento diplomático, así como la perspectiva de cooperación entre ambos países.



En cuanto a los avances en la cooperación bilateral luego de la visita oficial del secretario general To Lam a Rusia en mayo de 2025, la periodista señaló que la importancia de las visitas de alto nivel no radica únicamente en los documentos y acuerdos suscritos, sino también, y sobre todo, en sus efectos positivos a nivel social.



Citó numerosas actividades de intercambio cultural y artístico en Moscú y Hanoi durante el último tiempo, entre ellos el Festival de la Cultura vietnamita que atrajo a un gran número de estudiantes rusos, incluyendo los que no saben el idioma vietnamita. Asimismo, la victoria del cantante vietnamita Duc Phuc en el Concurso Internacional de Música Intervision 2025, celebrado en Rusia, generó gran interés entre el público ruso por la música contemporánea de Vietnam.



De cara al próximo Festival Internacional de la Juventud, previsto en Ekaterimburgo con la participación de más de 60 países, se espera que la delegación vietnamita sea una de las más numerosas. Según Makarova, estos intercambios demuestran que las visitas oficiales contribuyen directamente a fortalecer el entendimiento mutuo entre los pueblos.



La periodista también destacó la creciente posición y prestigio internacional de Vietnam. Afirmó que, pese a impulsar una política exterior de diversificación y multilateralización de las relaciones y ampliar sus vínculos con nuevos socios, Vietnam sigue considerando a Rusia un socio estratégico y confiable de larga data, especialmente en ámbitos que requieren un alto nivel de especialización científica y tecnológica.



Por su parte, Rusia valora altamente el papel central de Vietnam no solo en el Sudeste Asiático y Asia-Pacífico, sino también a escala mundial. Makarova consideró que la concesión del Premio Internacional de la Paz Lev N. Tolstói 2026 a To Lam constituye una muestra significativa del reconocimiento a las contribuciones de Vietnam y de su máximo dirigente a la construcción de una arquitectura de paz mundial.



Respecto a las medidas para aprovechar al máximo el nuevo impulso generado por la próxima visita y convertir los acuerdos alcanzados en proyectos concretos, la periodista subrayó el papel decisivo de la juventud.



En su opinión, las nuevas generaciones de ambos países deben promover modelos de cooperación práctica, como el desarrollado en el Centro Conjunto de Investigaciones Nucleares de Dubna, donde profesores y jóvenes expertos vietnamitas participaron recientemente en un curso intensivo de dos semanas sobre energía atómica bajo la orientación de científicos rusos. Este tipo de programas, afirmó, permite profundizar el conocimiento en sectores clave y generar un mayor impulso a la cooperación.



Makarova señaló que Rusia posee numerosas tecnologías con gran potencial y alta competitividad internacional, mientras que Vietnam necesita diversas tecnologías para alcanzar el objetivo de convertirse, para 2030, en un país en desarrollo con industria moderna y renta media alta. En este proceso, Rusia constituye un socio confiable para apoyar a Vietnam.



Al concluir la entrevista, la periodista afirmó que la amistad Vietnam-Rusia no puede sustentarse únicamente en acontecimientos aislados, sino que requiere continuidad, atención permanente y esfuerzos conjuntos. La próxima visita de Estado de To Lam a Rusia será, por tanto, un hito importante para que ambos países continúen fortaleciendo una relación de amistad y cooperación tradicional cada vez más profunda, en respuesta a las aspiraciones de sus dirigentes y pueblos./.

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