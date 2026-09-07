Malasia e Indonesia buscan impulsar el comercio bilateral

Kuala Lumpur (VNA) - Malasia e Indonesia tienen un amplio margen para expandir el comercio bilateral más allá de los 114 mil millones de ringgits (28 mil millones de dólares) registrados el año pasado, mediante el fomento de la facilitación del comercio y la mejora del movimiento transfronterizo de mercancías, según informaron medios locales.



El ministro malasio de Inversión, Comercio e Industria, Datuk Seri Johari Abdul Ghani, afirmó que una mejor facilitación del comercio podría incrementar sustancialmente el volumen de transacciones, y que el Acuerdo de Comercio Fronterizo desempeña un papel importante en la facilitación de las actividades económicas.



"Lo importante es que podemos duplicar, triplicar o incluso cuadruplicar el volumen de transacciones si ambos países fortalecen la facilitación del comercio", declaró a la agencia de noticias malasia Bernama tras reunirse con su homólogo indonesio, Budi Santoso, en la cuarta reunión del Comité Conjunto de Comercio e Inversión Malasia-Indonesia (JTIC) el 3 de septiembre.



Durante una declaración de prensa conjunta con Budi tras la reunión, Johari indicó que el Acuerdo de Comercio Fronterizo fue uno de los principales temas tratados, junto con las políticas de exportación de Indonesia, la cooperación en materia de inversiones, los requisitos de normas y la cooperación en materia de productos halal. Equipos técnicos de ambas partes están trabajando en estos temas, añadió.



Los dos países también están avanzando hacia la reapertura del comercio a través de la ruta fronteriza Tebedu-Entikong, y se espera que los asuntos administrativos restantes se resuelvan pronto./.

VNA