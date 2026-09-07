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Vietnam y Japón refuerzan cooperación en innovación y transformación digital

Vietnam y Japón refuerzan su cooperación científica y educativa con el objetivo de formar 250 doctores en semiconductores y desarrollar tecnologías avanzadas.

El viceprimer ministro Le Tien Chau da la bienvenida a Matsumoto Yōhei, ministro de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología de Japón. Foto: VNA
El viceprimer ministro Le Tien Chau da la bienvenida a Matsumoto Yōhei, ministro de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología de Japón. Foto: VNA

Hanoi (VNA) – El viceprimer ministro de Vietnam, Le Tien Chau, recibió hoy en Hanoi al ministro de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología de Japón, Matsumoto Yohei.

Durante el encuentro, Tien Chau felicitó a Japón por la inscripción de la antigua capital de Asuka-Fujiwara en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Valoró positivamente los avances logrados recientemente en diversos ámbitos de cooperación entre ambos países. En cuanto a la formación de recursos humanos en el sector de los semiconductores, el Ministerio de Educación y Formación y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Vietnam están estudiando mecanismos adecuados para alcanzar el objetivo de formar a 250 doctores en semiconductores en el marco del Programa de Iniciativa Estratégica de Japón para la Ciencia y la Tecnología con los países de la ASEAN (NEXUS).

Pidió a la parte japonesa que continúe coordinándose activamente y facilite el acceso de los candidatos vietnamitas a las fuentes de apoyo.

Afirmó que, en el proceso de alcanzar los objetivos de desarrollo en la nueva era, Vietnam considera a Japón uno de sus socios más importantes y de largo plazo. Asimismo, propuso a Matsumoto continuar prestando atención a la aplicación efectiva de los acuerdos alcanzados por los dirigentes de ambos países; aumentar el número y la escala de los proyectos de investigación conjunta cofinanciados en el marco de los programas NEXUS y Sakura; y acelerar la conclusión de las negociaciones para avanzar hacia la firma del Acuerdo sobre el desarrollo de la Universidad Vietnam-Japón.

Eexpresó su deseo de que Japón continúe apoyando a Vietnam en la formación de recursos humanos altamente cualificados en ámbitos como la inteligencia artificial (IA), las tecnologías avanzadas, el ferrocarril de alta velocidad, el espacio y la tecnología cuántica, entre otros.

También pidió apoyo para que las universidades vietnamitas participen en la IV Conferencia de Rectores de Universidades de Vietnam y Japón, que se celebrará en Japón en octubre de 2026.

Einstó a seguir impulsando la cooperación bilateral en ciencia y tecnología, innovación y transformación digital mediante proyectos concretos, como investigaciones conjuntas, cooperación en investigación y desarrollo (I+D) y el desarrollo del ecosistema de innovación de Vietnam.

Propuso coordinar la celebración de la V Reunión del Comité Mixto Vietnam-Japón sobre Ciencia y Tecnología y del Foro de Cooperación Público-Privada entre los Gobiernos y las empresas de ambos países en materia de ciencia y tecnología.

En particular, solicitó apoyo para la implementación de programas de enseñanza del idioma vietnamita y de estudios vietnamitas en Japón; alentó la ampliación de los programas de enseñanza, investigación e intercambio relacionados con Vietnam en las instituciones educativas japonesas; y llamó a fortalecer la cooperación sustantiva entre las localidades de ambos países, así como a promover la cooperación cultural, turística y los intercambios entre los pueblos.

Tien Chau expresó asimismo su deseo de que el ministro japonés continúe apoyando la creación de un entorno de vida y trabajo favorable, igualitario y acogedor para los extranjeros, incluida la comunidad de casi 700.000 vietnamitas residentes en Japón.

Por su parte Matsumoto Yohei subrayó que, además de la educación y la formación, Japón desea fortalecer aún más la cooperación con Vietnam en los ámbitos de la ciencia y la tecnología, la transformación digital y la innovación.

El ministro afirmó que Japón seguirá redoblando sus esfuerzos para realizar contribuciones prácticas al fortalecimiento de las relaciones entre Vietnam y Japón./.

VNA
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