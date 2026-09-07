Sociedad

Vietnam Airlines reprograma vuelos a Yakarta por cenizas volcánicas

Vietnam Airlines ajusta sus vuelos entre Hanoi, Ciudad Ho Chi Minh y Yakarta por las cenizas del volcán Krakatau y añade vuelos para pasajeros afectados.

Foto ilustrada (Fuente: VNA)
Foto ilustrada (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - Vietnam Airlines ajustó hoy sus vuelos entre Hanoi, Ciudad Ho Chi Minh y Yakarta debido a las cenizas expulsadas por el volcán Krakatau en Indonesia, al tiempo que añadió vuelos para asistir a los pasajeros cuyos viajes se vieron afectados el 6 de septiembre.

Según el último anuncio de las autoridades indonesias, se prevé que el Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta reanude sus operaciones a partir de las 15:00 horas de, dependiendo de las condiciones reales.

La aerolínea tiene previsto operar cuatro vuelos desde Yakarta hacia Vietnam, entre ellos los vuelos VN630D y VN630 con destino a Ciudad Ho Chi Minh, con salidas programadas a las 15:50 y 17:50 horas, respectivamente, así como los vuelos VN634B y VN634D con destino a Hanoi, previstos para las 15:00 y 16:50 horas.

En sentido contrario, los vuelos VN631D y VN631 desde Ciudad Ho Chi Minh tienen programadas sus salidas a las 11:50 y 13:50 horas, respectivamente, mientras que los vuelos VN635D y VN635 desde Hanoi están previstos para las 11:20 y 20:00 horas. Todos los horarios corresponden a la hora local y pueden cambiar en función de las condiciones en el Aeropuerto Soekarno-Hatta.

El horario ajustado tiene como objetivo mantener la conectividad aérea entre Yakarta y Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh, al tiempo que facilita el traslado de los pasajeros afectados por las interrupciones del 6 de septiembre.

El aeropuerto indonesio fue cerrado temporalmente el 6 de septiembre debido a las cenizas del volcán Krakatau, lo que impidió que el vuelo VN634 de Vietnam Airlines, que cubría la ruta Yakarta-Hanoi, pudiera operar según lo previsto.

La aerolínea nacional señaló que la seguridad de los pasajeros, la tripulación y los vuelos sigue siendo su máxima prioridad. Vietnam Airlines continuará vigilando la situación en Yakarta y ajustará su programación de vuelos cuando sea necesario.

Se recomienda a los pasajeros que viajen hacia o desde Yakarta consultar la información de sus vuelos en el sitio web, la aplicación móvil y los canales oficiales de Vietnam Airlines antes de dirigirse al aeropuerto. También pueden solicitar asistencia a través de la línea de atención al cliente disponible las 24 horas, el 1900 1100, la página oficial de Facebook y la cuenta de Zalo de la aerolínea, así como en sus oficinas oficiales de venta de billetes y agencias autorizadas./.

VNA
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