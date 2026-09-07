Presidente del Parlamento de Vietnam se reúne con líder del Partido Democrático de Corea

Seúl (VNA) - En el marco de su visita oficial a Corea del Sur, el presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, se reunió el 7 de septiembre en Seúl con el presidente del Partido Democrático de Corea, Kim Min Seok.



Kim Min Seok dio una cálida bienvenida a Tran Thanh Man y a la delegación vietnamita, y agradeció la acogida brindada por Vietnam al presidente surcoreano, Lee Jae Myung, durante su visita al país en abril de 2026.



Tras destacar la visita a Corea del Sur del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, en agosto de 2025, Kim Min Seok afirmó que las relaciones entre Vietnam y Corea del Sur atraviesan su mejor etapa de desarrollo y que ambos países se han convertido en miembros de una misma familia. Reafirmó asimismo su compromiso de impulsar los acuerdos alcanzados durante las visitas de dirigentes de ambos países.



Tran Thanh Man felicitó a Kim Min Seok por su elección como presidente del Partido Democrático y por la renovación de su dirección, y expresó su confianza en que la formación política continuará fortaleciéndose y contribuyendo al desarrollo de Corea del Sur y a elevar su posición internacional.



Valoró positivamente las relaciones de amistad y cooperación entre el Partido Comunista de Vietnam y el Partido Democrático, y propuso aplicar eficazmente el Acuerdo de Cooperación suscrito por ambos partidos en 2019.

Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)



Asimismo, planteó consolidar la confianza política y profundizar el entendimiento mutuo mediante el mantenimiento de los intercambios de delegaciones y contactos de alto nivel, así como entre los distintos órganos y organizaciones de ambos partidos. También propuso estudiar la creación de un mecanismo de intercambio periódico para compartir información sobre la situación política y socioeconómica de cada país y experiencias en la formulación y aplicación de políticas.



Kim Min Seok afirmó que el Partido Democrático y la Asamblea Nacional de Corea del Sur conceden importancia a las relaciones con Vietnam y están dispuestos a acompañarlo y apoyarlo en el cumplimiento de sus objetivos de desarrollo socioeconómico. Expresó además su deseo de ampliar los intercambios entre ambos partidos a todos los niveles, incluidos los jóvenes dirigentes, para crear una base que permita profundizar los vínculos bilaterales y la Asociación Estratégica Integral entre ambos países.



Tran Thanh Man pidió al Partido Democrático continuar apoyando y coordinándose con el Gobierno surcoreano para promover una cooperación económica y comercial equilibrada y sostenible, con el objetivo de alcanzar un comercio bilateral de 100 mil millones de dólares este año y 150 mil millones de dólares para 2030.



También instó a fomentar mayores inversiones surcoreanas en Vietnam, especialmente en sectores prioritarios como infraestructuras, ciudades inteligentes, industria de semiconductores, grandes centros de datos de inteligencia artificial (IA), energía nuclear y puertos marítimos inteligentes.



Expresó asimismo su deseo de que Corea del Sur siga apoyando la candidatura de Vietnam para acoger en 2028 la XIV Conferencia Plenaria del Consejo Internacional de Partidos Políticos de Asia (ICAPP) y coopere para garantizar el éxito del evento.



Ambas partes acordaron continuar fortaleciendo la cooperación a través de los canales del Partido, la Asamblea Nacional, el Gobierno, los intercambios entre pueblos y la cooperación entre localidades, contribuyendo a consolidar la confianza política y profundizar el entendimiento y la amistad entre ambos pueblos.



Tran Thanh Man pidió además al Partido Democrático prestar atención y apoyar los derechos e intereses legítimos de la comunidad vietnamita en Corea del Sur, especialmente de las novias vietnamitas y las familias multiculturales vietnamita-coreanas, para que puedan integrarse, estabilizar su vida y contribuir positivamente a la sociedad surcoreana./.