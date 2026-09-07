Geofor: Vietnam, una vía estratégica para las empresas rusas en Asia

Moscú (VNA) - La visita de Estado del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y su esposa a la Federación de Rusia, del 7 al 9 de septiembre, ofrece una oportunidad para elevar la calidad de la cooperación económica y reafirmar la posición especial del país indochino en la estrategia empresarial rusa en Asia.



Así lo destacó el Centro de Análisis Geopolítico Geofor en su análisis estratégico en ruso e inglés publicado con motivo de este viaje. Según Geofor, la visita se desarrolla en un contexto de renovación del ciclo político vietnamita, que genera un nuevo impulso para aplicar el Plan Maestro de Desarrollo de la Cooperación hasta 2030 y la Declaración Conjunta de 2025. Las necesidades de industrialización, aumento de la productividad, dominio tecnológico e internacionalización de Vietnam abren un amplio espacio para la cooperación con las empresas rusas.



La energía continúa siendo el pilar más sólido de los vínculos bilaterales. Además de las empresas conjuntas Vietsovpetro, en Vietnam, y Rusvietpetro, en Rusia, ambos países negocian la participación del grupo Zarubezhneft en la exploración y explotación de nuevos bloques de petróleo y gas en la plataforma continental vietnamita. A propuesta de Vietnam, la cooperación se amplía también a las energías renovables, incluida la producción de equipos eólicos y la construcción de cadenas de suministro, aprovechando la experiencia conjunta en el sector petrolero para avanzar hacia tecnologías verdes.



Geofor presta especial atención al proyecto de la central nuclear Ninh Thuan 1, integrado por dos unidades con reactores VVER-1200 y una capacidad total de 2.400 MW, sobre la base del acuerdo intergubernamental firmado el 23 de marzo de 2026.



Para Vietnam, el proyecto es importante para garantizar la seguridad energética y apoyar la industrialización, mientras que para Rusia representa un compromiso de presencia tecnológica a largo plazo mediante el suministro de combustible, el mantenimiento y los servicios técnicos. Ambos países aceleran las negociaciones sobre las condiciones financieras y el reparto de las obligaciones contractuales para avanzar hacia su ejecución.



En el ámbito comercial, el intercambio bilateral alcanzó 4,77 mil millones de dólares en 2025, un 4% más que en 2024. Ambos países se han fijado el objetivo de elevarlo a 15 mil millones de dólares y pasar del crecimiento de los productos tradicionales a la promoción de la producción directa en Vietnam. En este sentido, Vietnam continúa proponiendo a Rusia eliminar las barreras técnicas y ampliar la lista de empresas procesadoras de productos pesqueros autorizadas, con el fin de aprovechar las preferencias arancelarias del Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la Unión Económica Euroasiática (EAEU).



La diversificación de los sistemas logísticos constituye otro factor de impulso al comercio. La ruta marítima operada por FESCO, que conecta Vladivostok con los puertos de Ciudad Ho Chi Minh y Hai Phong, y la línea ferroviaria internacional hacia la región de Moscú, vía China y Mongolia, ofrecen nuevas opciones para reducir tiempos y costos. La reanudación de la ruta aérea directa Hanoi-Moscú en mayo de 2025 y el plan de ampliar los vuelos chárter también contribuyen al turismo, los viajes de negocios y los intercambios comerciales.



La cooperación educativa, científica y humanitaria sigue siendo una base importante de las relaciones bilaterales. Actualmente, cerca de 3.000 estudiantes vietnamitas cursan estudios en Rusia, que concede más de 1.000 becas anuales a Vietnam. Para preparar los recursos humanos destinados al programa nuclear, ambos países prestan atención a la formación de ingenieros, especialistas en seguridad y expertos en gestión de residuos radiactivos.



El Centro Tropical Vietnam-Rusia continúa desarrollando programas de investigación científica aplicada para el período 2025-2029. A ello se suman la comunidad de unos 80.000 vietnamitas residentes en Rusia y la red de más de 500 acuerdos de cooperación entre universidades y organizaciones científicas, que contribuyen a consolidar los vínculos entre ambos pueblos.



Según Geofor, la importancia de la visita trasciende los proyectos bilaterales y plantea el papel de Vietnam en la estrategia de giro hacia Asia de las empresas rusas. Con una población de 102,3 millones de habitantes en 2025, un crecimiento económico del 8,02% ese año, una previsión del 6,8% para 2026 y una inversión extranjera directa desembolsada de 27,6 mil millones de dólares en 2025, Vietnam es considerado una economía de gran tamaño, con alto potencial y un elevado grado de apertura.



Para los inversores rusos, Vietnam no es solo un mercado de consumo, sino también una vía independiente para diversificar su estrategia empresarial en Asia. Su amplia red de tratados de libre comercio, que incluye acuerdos con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), el Acuerdo de Asociación Económica Integral Regional (RCEP), el Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP), la Unión Europea, el Reino Unido y la EAEU, facilita el acceso de las empresas rusas a los mercados regionales si invierten y organizan la producción en Vietnam y cumplen las reglas de origen, incluidos los requisitos de contenido de valor regional establecidos en el ATIGA (Acuerdo sobre Comercio de Bienes de la ASEAN).



Geofor considera que la principal ventaja competitiva del capital ruso en Vietnam reside en la larga trayectoria de cooperación, la nueva orientación nuclear y el entendimiento mutuo entre ambos pueblos. Estos factores ofrecen una base para ampliar la cooperación a las industrias auxiliares, los equipos de alta tecnología, los servicios posventa y la localización de la producción.



El Centro Geofor subraya que los resultados de la visita deben evaluarse por los avances concretos, y no únicamente por el número de documentos firmados. Vietnam está consolidando así su posición como una vía independiente y prioritaria para que las empresas rusas diversifiquen su estrategia empresarial y profundicen su presencia en el dinámico mercado asiático./.

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