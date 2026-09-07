Líder vietnamita inicia visita de Estado a la Federación de Rusia

Moscú (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, llegó este 7 de septiembre a Moscú para iniciar una visita de Estado a la Federación de Rusia del 7 al 9 de septiembre, por invitación del presidente ruso, Vladimir Putin.



Tras más de nueve horas de vuelo, el avión especial que transportaba a To Lam, a su esposa y a la delegación de alto nivel de Vietnam aterrizó a las 14:25 (hora local) en el Aeropuerto Internacional de Vnukovo.



En el aeropuerto, el viceprimer ministro de Rusia, Dmitry Chernyshenko; el embajador de Rusia en Vietnam, Gennady Stepanovich Bezdetko; el director del Departamento de Protocolo del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia y otros representantes rusos dieron una cálida bienvenida al mandatario vietnamita y su comitiva.



Por parte de Vietnam, estuvieron presentes el embajador en Rusia, Dang Minh Khoi, y su esposa, así como funcionarios y empleados de la Embajada de Hanoi en este país euroasiático.



Durante la ceremonia de bienvenida, To Lam y su esposa recorrieron la alfombra roja hasta el lugar de honor, donde la banda militar interpretó los himnos nacionales de Vietnam y Rusia. Posteriormente, el líder vietnamita rindió homenaje a la bandera militar rusa, pasó revista a la guardia de honor y presenció el desfile de la unidad de honor.



Según el programa, inmediatamente después de su llegada a Moscú, To Lam se reunirá con el presidente del Partido Comunista de Rusia, Gennady Ziuganov; recibirá a representantes de la Asociación de Veteranos y de la Asociación de Amistad Rusia-Vietnam, y se reunirá con funcionarios y empleados de la Embajada de Vietnam y representantes de la comunidad coterránea en Rusia.



Vietnam y la Federación de Rusia mantienen una relación de amistad tradicional, cultivada con esmero por varias generaciones de dirigentes y pueblos de ambos países. Los vínculos bilaterales se caracterizan por un alto nivel de confianza política y han sido puestos a prueba por el paso del tiempo y los acontecimientos históricos.



En los últimos años, la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Rusia ha continuado desarrollándose de manera dinámica y ha alcanzado numerosos resultados positivos.



La visita reafirma la coherencia, continuidad y alta prioridad que el Partido y el Estado de Vietnam conceden a la amistad tradicional y a la Asociación Estratégica Integral con Rusia. Asimismo, ofrece una oportunidad para que los máximos dirigentes de ambos países intercambien ampliamente sobre cuestiones estratégicas, establezcan una visión a largo plazo y generen un nuevo hito e impulso político para elevar integralmente las relaciones Vietnam-Rusia, vinculando la cooperación bilateral con los objetivos de desarrollo de cada país en la nueva etapa./.

VNA