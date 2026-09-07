Política

Líder vietnamita inicia visita de Estado a la Federación de Rusia

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, llegó este 7 de septiembre a Moscú para iniciar una visita de Estado a la Federación de Rusia del 7 al 9 de septiembre, por invitación del presidente ruso, Vladimir Putin.

El secretario general del Partido y presidente de Vietnam, To Lam, y su esposa llegan al aeropuerto de Vnukovo, Moscú, iniciando su visita de Estado a Rusia. (Foto: VNA)
El secretario general del Partido y presidente de Vietnam, To Lam, y su esposa llegan al aeropuerto de Vnukovo, Moscú, iniciando su visita de Estado a Rusia. (Foto: VNA)

Moscú (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, llegó este 7 de septiembre a Moscú para iniciar una visita de Estado a la Federación de Rusia del 7 al 9 de septiembre, por invitación del presidente ruso, Vladimir Putin.

Tras más de nueve horas de vuelo, el avión especial que transportaba a To Lam, a su esposa y a la delegación de alto nivel de Vietnam aterrizó a las 14:25 (hora local) en el Aeropuerto Internacional de Vnukovo.

En el aeropuerto, el viceprimer ministro de Rusia, Dmitry Chernyshenko; el embajador de Rusia en Vietnam, Gennady Stepanovich Bezdetko; el director del Departamento de Protocolo del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia y otros representantes rusos dieron una cálida bienvenida al mandatario vietnamita y su comitiva.

Por parte de Vietnam, estuvieron presentes el embajador en Rusia, Dang Minh Khoi, y su esposa, así como funcionarios y empleados de la Embajada de Hanoi en este país euroasiático.

Durante la ceremonia de bienvenida, To Lam y su esposa recorrieron la alfombra roja hasta el lugar de honor, donde la banda militar interpretó los himnos nacionales de Vietnam y Rusia. Posteriormente, el líder vietnamita rindió homenaje a la bandera militar rusa, pasó revista a la guardia de honor y presenció el desfile de la unidad de honor.

Según el programa, inmediatamente después de su llegada a Moscú, To Lam se reunirá con el presidente del Partido Comunista de Rusia, Gennady Ziuganov; recibirá a representantes de la Asociación de Veteranos y de la Asociación de Amistad Rusia-Vietnam, y se reunirá con funcionarios y empleados de la Embajada de Vietnam y representantes de la comunidad coterránea en Rusia.

Vietnam y la Federación de Rusia mantienen una relación de amistad tradicional, cultivada con esmero por varias generaciones de dirigentes y pueblos de ambos países. Los vínculos bilaterales se caracterizan por un alto nivel de confianza política y han sido puestos a prueba por el paso del tiempo y los acontecimientos históricos.

En los últimos años, la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Rusia ha continuado desarrollándose de manera dinámica y ha alcanzado numerosos resultados positivos.

La visita reafirma la coherencia, continuidad y alta prioridad que el Partido y el Estado de Vietnam conceden a la amistad tradicional y a la Asociación Estratégica Integral con Rusia. Asimismo, ofrece una oportunidad para que los máximos dirigentes de ambos países intercambien ampliamente sobre cuestiones estratégicas, establezcan una visión a largo plazo y generen un nuevo hito e impulso político para elevar integralmente las relaciones Vietnam-Rusia, vinculando la cooperación bilateral con los objetivos de desarrollo de cada país en la nueva etapa./.

VNA
#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #Vietnam #Rusia #visita de Estado
Seguir VietnamPlus

Integración internacional

Noticias relacionadas

Ver más

Una publicación en la página oficial de Facebook de Pathetlao. Foto: VNA

Vietnam y Laos profundizan su vínculo estratégico hacia una nueva etapa

Con motivo del 81.º aniversario del Día Nacional de Vietnam (2 de septiembre de 1945 - 2026), el diario Pathet Lao de la Agencia de Noticias de Laos publicó un editorial en el que afirma que los logros alcanzados por Vietnam en los últimos tiempos son también motivo de alegría para Laos.

Stéphanie Do (en el centro) durante un coloquio con lectores franceses y la diáspora vietnamita sobre su libro "El camino al Parlamento de la primera diputada francesa de origen vietnamita". Foto: VNA

Experto: Vietnam y Francia están entrando en un nuevo periodo de desarrollo

Las relaciones entre Vietnam y Francia se encuentran ante la oportunidad de entrar en una nueva etapa de desarrollo, pasando de una visión centrada en la “cooperación” a otra de “construcción conjunta”, sobre la base de una visión estratégica compartida, proyectos concretos y fortalezas complementarias.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, acompañado de su esposa, Ngo Phuong Ly, parte de Hanoi para realizar visitas a Rusia y Francia. Foto: VNA

Máximo dirigente de Vietnam parte de Hanoi para visitas a Rusia y Francia

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, acompañado de su esposa, Ngo Phuong Ly, y una delegación de alto nivel, partió hoy de Hanoi para realizar una visita de Estado a Rusia, una visita oficial a Francia y asistir a la Cumbre Espacial que se celebrará en París del 7 al 12 de septiembre.