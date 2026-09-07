Política

Proponen sancionar al viceministro vietnamita de Salud por infracciones

La Comisión de Control Disciplinario propuso estudiar medidas disciplinarias contra Tran Van Thuan por infracciones que causaron consecuencias muy graves.

Tran Van Thuan. (Fuente: VNA)
Tran Van Thuan. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - La Comisión de Control Disciplinario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam propuso hoy a las autoridades competentes estudiar y aplicar medidas disciplinarias contra Tran Van Thuan, miembro del Buró Ejecutivo del Comité partidista y viceministro de Salud, por infracciones que provocaron consecuencias muy graves.

La propuesta fue adoptada durante la 12ª sesión de la Comisión de Control Disciplinario, celebrada en Hanoi bajo la presidencia de Tran Sy Thanh, miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido y presidente de la Comisión.

Durante la sesión, la Comisión examinó informes sobre la propuesta de imponer medidas disciplinarias a militantes que incurrieron en infracciones en las organizaciones del Partido del Ministerio de Salud y de la Corporación de Construcción de Hanoi - Sociedad Anónima.

Tras analizar los informes, determinó que Tran Van Thuan; Dau Van Dien, secretario del Comité partidista y presidente del Consejo de Administración de la Corporación de Construcción de Hanoi - Sociedad Anónima; y Nguyen Duc Toan, miembro del Comité Ejecutivo del Comité partidista y subdirector general de dicha corporación, habían mostrado signos de degradación en materia de ideología política, ética y estilo de vida.

Los tres también infringieron las normas del Partido y las leyes del Estado en el desempeño de sus funciones y tareas, así como en la prevención y lucha contra la corrupción, el despilfarro y las conductas negativas. Asimismo, violaron las disposiciones sobre las conductas prohibidas para los militantes y la responsabilidad de dar ejemplo.

Según la Comisión, las infracciones provocaron consecuencias muy graves y afectaron negativamente a la reputación de las organizaciones del Partido, así como de las agencias y entidades donde desempeñaban sus funciones, por lo que era necesario aplicar medidas disciplinarias.

En función del contenido, la naturaleza, la gravedad, las consecuencias y las causas de las infracciones, la Comisión decidió expulsar del Partido a Dau Van Dien y Nguyen Duc Toan, y propuso a las autoridades competentes estudiar y aplicar medidas disciplinarias contra Tran Van Thuan.

En la sesión, la Comisión también examinó y resolvió una denuncia relacionada con una medida disciplinaria del Partido y concluyó otros asuntos importantes./.

VNA
#PCTN #Vietnam #medidas disciplinarias #Tran Van Thuan
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