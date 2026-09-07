Partido del Poder Popular de Corea del Sur desea fortalecer relaciones con Partido Comunista de Vietnam

Seúl (VNA) - El Partido del Poder Popular de Corea del Sur concede gran importancia a las relaciones con el Partido Comunista de Vietnam y desea continuar desarrollándolas sobre la base del Acuerdo de Cooperación suscrito por ambas organizaciones políticas en octubre de 2014, afirmó su presidente, Jang Dong Hyeok, durante una reunión con el presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, el 7 de septiembre en Seúl.



Jang Dong Hyeok expresó asimismo su deseo de mantener los intercambios y contactos de alto nivel, intensificar el intercambio de información y experiencias y promover la aplicación eficaz y sustantiva de los acuerdos suscritos entre los Gobiernos de ambos países.



Por su parte, Tran Thanh Man expresó su satisfacción por los avances firmes, sustantivos y eficaces registrados en las relaciones entre Vietnam y Corea del Sur después de más de 30 años del establecimiento de relaciones diplomáticas.



Reafirmó que el Partido y el Estado de Vietnam consideran a Corea del Sur uno de sus socios estratégicos más importantes en la política exterior, y manifestó el deseo de continuar impulsando conjuntamente unas relaciones bilaterales sólidas, sustantivas, eficaces y duraderas en todos los ámbitos.



Jang Dong Hyeok destacó que, gracias a la presencia de cientos de miles de vietnamitas y surcoreanos que viven, estudian y trabajan en cada país, Vietnam y Corea del Sur mantienen una relación especial e inseparable.



Señaló que Vietnam es uno de los socios más importantes de Corea del Sur en diversos ámbitos, incluidos la política, la seguridad, el comercio, la inversión y los intercambios entre los pueblos.



Afirmó que el Partido del Poder Popular facilitará el fortalecimiento de los vínculos bilaterales y la ampliación de los intercambios comerciales y populares, y expresó su apoyo a la organización por Vietnam de la XIV Conferencia Plenaria del Consejo Internacional de Partidos Políticos de Asia (ICAPP) en 2028.



En línea con las orientaciones para impulsar los intercambios y la cooperación entre ambos partidos, Tran Thanh Man propuso seguir promoviendo una mayor cooperación económica, comercial y de inversión entre los dos Gobiernos, en una dirección equilibrada, sostenible, eficaz y mutuamente beneficiosa, con el objetivo de elevar el comercio bilateral a 150 mil millones de dólares en 2030.



También expresó su deseo de que las empresas surcoreanas realicen nuevas inversiones, amplíen su escala y mejoren la calidad de sus inversiones en Vietnam. Asimismo, propuso impulsar los intercambios entre los pueblos en los ámbitos de la cultura, la educación, el deporte y el turismo, así como ampliar las relaciones de cooperación entre localidades, organizaciones, empresas y organizaciones populares de ambos países.



En esta ocasión, Tran Thanh Man agradeció al Partido del Poder Popular y a su presidente, Jang Dong Hyeok, y pidió continuar prestando atención, creando condiciones favorables y protegiendo los derechos e intereses legítimos de la comunidad vietnamita residente en Corea del Sur, incluidas las cerca de 100 mil familias multiculturales vietnamita-coreanas.



Reiteró que la Asamblea Nacional continuará apoyando y facilitando las condiciones para la comunidad surcoreana residente en Vietnam./.

VNA