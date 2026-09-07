Visita de máximo dirigente vietnamita a Francia refuerza relaciones bilaterales

París (VNA) - La visita oficial a Francia del secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de la República, To Lam, contribuirá a reforzar y profundizar las relaciones bilaterales en el marco de la Asociación Estratégica Integral entre ambos países, afirmó Vincent Boulet, jefe del Comité de Asuntos Exteriores del Partido Comunista de Francia.



En una entrevista con corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias en París, Boulet calificó la visita de “momento de especial trascendencia” y destacó que demuestra el compromiso de ambas partes de profundizar aún más sus relaciones.



Según el dirigente francés, el viaje también contribuirá a consolidar los históricos vínculos entre los dos partidos, establecidos y cultivados desde la época del Presidente Ho Chi Minh. Subrayó que ambas organizaciones políticas han sido amigos y camaradas estrechamente unidos en la lucha por la justicia social y el desarrollo.



Expresó su confianza en que una cooperación más estrecha entre los dos partidos contribuirá a impulsar los intercambios económicos, culturales y sociales, en beneficio de la prosperidad de ambos pueblos.



Al referirse al papel de los partidos políticos, las localidades y las asociaciones, Boulet los consideró importantes puentes para ayudar a los pueblos de Vietnam y Francia a conocerse mejor y fortalecer sus lazos de amistad. A través del diálogo y los intercambios, ambas partes pueden compartir experiencias y los valores que defienden.



En esta nueva etapa de las relaciones bilaterales, enfatizó la necesidad de promover iniciativas conjuntas, especialmente proyectos culturales y educativos destinados a aumentar la participación de los jóvenes. Estas actividades, señaló, pueden reforzar la cohesión social y sentar bases sólidas para la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Francia.



Como iniciativas concretas, propuso seguir impulsando seminarios teóricos sobre la situación mundial, los cambios actuales y las grandes orientaciones de las políticas de cada organización, contribuyendo a preservar y promover los valores comunes que comparten ambos partidos.



También recomendó intensificar la cooperación cultural y educativa mediante programas de intercambio para jóvenes, a fin de que las nuevas generaciones de ambos países conozcan y comprendan mejor sus respectivas culturas.



En el ámbito económico, destacó la importancia de fomentar proyectos de cooperación en sectores clave como la agricultura sostenible, las energías renovables y las tecnologías de la información.



Asimismo, sugirió reforzar el apoyo a las asociaciones de amistad y crear condiciones favorables para que las organizaciones de Francia y Vietnam intensifiquen su cooperación y desarrollen conjuntamente actividades sociales y humanitarias.



Al evaluar el desarrollo de Vietnam, Boulet afirmó que, bajo el liderazgo de To Lam, Vietnam ha logrado avances significativos en numerosos ámbitos, especialmente con un crecimiento promedio del Producto Interno Bruto de 6,5% anual, lo que contribuye a consolidar la posición del país en la escena internacional.



Finalmente, expresó su confianza en que la visita oficial de To Lam a Francia marcará un importante paso adelante en las relaciones bilaterales y manifestó su deseo de que ambos países continúen trabajando juntos para construir un futuro mejor./.

VNA