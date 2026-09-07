Vietnam y Francia amplían el espacio de cooperación en tecnología espacial

París (VNA) - La visita oficial a Francia y la participación en la Cumbre Espacial en Paris del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, deben dar un nuevo impulso a la Asociacion Estrategica Integral entre las dos naciones, especialmente en los ámbitos de la ciencia, la tecnología y la innovación.



En este contexto, según el profesor y doctor Tran Hong Thai, presidente de la Academia de Ciencia y Tecnologia de Vietnam, la cooperación en tecnología espacial ofrece un amplio margen de desarrollo sobre la base de los resultados alcanzados por el programa del satélite VNREDSat-1.



En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), Hong Thai señaló que VNREDSat-1 no solo es el primer satélite de observación terrestre de Vietnam, sino también un programa fundamental para el desarrollo de las capacidades nacionales en tecnología satelital.



El satélite fue lanzado el 7 de mayo de 2013 y entregado oficialmente a Vietnam para su operación en septiembre del mismo año. En 2026, VNREDSat-1 cumple 14 años de funcionamiento, muy por encima de su vida útil de diseño de cinco años, y continúa proporcionando datos para la gestión de los recursos naturales, la protección del medio ambiente, la prevención y respuesta ante desastres naturales, la investigación científica, el desarrollo socioeconómico y las tareas de defensa y seguridad.



Durante el período 2011-2013, la Academia de Ciencia y Tecnologia de Vietnam, en coordinación con Astrium, actualmente Airbus Defence and Space, organizó programas de formación especializada para ingenieros vietnamitas en Francia y Vietnam. Tras la transferencia, los ingenieros vietnamitas adquirieron la capacidad de operar y explotar el sistema de forma autónoma, así como de resolver las incidencias técnicas que surgieran, contribuyendo a mantener la estabilidad del sistema durante un largo período.



Otro resultado importante es que Vietnam ha ido dominando todo el ciclo de explotación de los datos de teledetección, desde la determinación de las necesidades de captura de imágenes y el control del satélite hasta la recepción, procesamiento, almacenamiento y suministro de productos de imágenes. Desde 2020, VNREDSat-1 ha proporcionado cerca de 30.000 imágenes satelitales, lo que ha permitido a Vietnam tener un mayor control sobre el momento, las zonas de observación y las fuentes de datos destinadas a tareas prioritarias.



Sin embargo, el profesor y doctor Tran Hong Thai subrayó que la capacidad de operar de forma autónoma VNREDSat-1 no significa que Vietnam haya dominado toda la tecnología de diseño y fabricación de satélites. El país debe seguir profundizando en el diseño de sistemas, las cargas útiles, la electrónica satelital, el software de vuelo, el ensamblaje, integración y pruebas, así como en las tecnologías de estaciones terrestres.



Un nuevo avance se produjo en mayo de 2025, cuando la Academia de Ciencia y Tecnologia de Vietnam, Airbus Defence and Space y el Centro Nacional de Estudios Espaciales de Francia (CNES) firmaron una Declaración de Intenciones para reforzar la cooperación a largo plazo en tecnología espacial y satélites de observación terrestre.



Las tres partes estudian el desarrollo de un sistema de observación de nueva generación, tomando como referencia tecnologías del programa CO3D, al tiempo que promueven la formación y la transferencia tecnológica.



Sobre la base de VNREDSat-1, Vietnam y Francia continúan intercambiando propuestas sobre VNREDSat-2, con el objetivo no solo de desarrollar un nuevo satélite, sino también de elevar el nivel de participación vietnamita en el proceso de desarrollo del sistema.



A largo plazo, Vietnam aspira a dominar las tecnologías satelitales, constelaciones de satélites de observación de la Tierra y la infraestructura de datos espaciales, mediante una cooperación selectiva con países que cuentan con capacidades avanzadas, como Francia, Japon, Rusia y China.



Según el profesor y doctor Tran Hong Thai, la tecnología espacial es un ámbito especializado que exige un alto nivel de conocimientos y la integración de numerosas disciplinas, entre ellas la ingeniería de precisión, la óptica, la electrónica, el control, las telecomunicaciones, los materiales, el software y la ciencia de datos.



Por ello, la cooperación internacional desempeña un papel importante para acortar la brecha tecnológica, pero debe estar estrechamente vinculada a la formación de recursos humanos y a la participación directa de científicos e ingenieros vietnamitas.



Esta orientación es coherente con la Estrategia de desarrollo y aplicación de la ciencia y tecnologia espacial hasta 2030, establecida en la Decisión 169/QD-TTg, que fija como objetivos avanzar gradualmente hacia el dominio del diseño y fabricación, la integración de sensores ópticos y radares, así como el ensamblaje, integración y pruebas de pequeños satélites de alta resolución y el dominio de las tecnologías de estaciones terrestres. La estrategia también establece el objetivo de formar alrededor de 300 expertos y 3.000 ingenieros en el ámbito de la ciencia y tecnología espacial.



El profesor y doctor Tran Hong Thai consideró que el objetivo superior de los programas de cooperación no debe limitarse a poseer un satélite más, sino a desarrollar la capacidad de crear y desarrollar tecnologías satelitales. Vietnam necesita pasar de la recepción de tecnología al desarrollo conjunto, y de la formación para la operación a la formación en diseño, construyendo así capacidades tecnológicas sostenibles.



En este contexto, se espera que la visita a Francia y la participación en la Cumbre Espacial del secretario general del Partido Comunista y presidente To Lam abran nuevas oportunidades para una cooperación sustancial en ciencia, tecnología e innovación, especialmente en el ámbito espacial.



La visita también brindará a Vietnam una oportunidad para reforzar sus vínculos con socios franceses en investigación, formación y desarrollo tecnológico, elevando gradualmente su capacidad para dominar las tecnologías espaciales al servicio de los objetivos de desarrollo nacional./.

VNA