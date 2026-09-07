Política

Líder vietnamita recibe a representantes de las asociaciones de Veteranos y de Amistad Rusia-Vietnam

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, se reunió en Moscú con veteranos y miembros de la Asociación de Amistad Rusia-Vietnam para fortalecer la amistad y los vínculos entre ambos pueblos.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y delegados. (Fuente: VNA)
El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y delegados. (Fuente: VNA)

Moscú (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, recibió el 7 de septiembre (hora local) en Moscú a una delegación de la Asociación de Veteranos de Rusia y la Asociación de Amistad Rusia-Vietnam, en el marco de su visita de Estado a la Federación de Rusia.

To Lam expresó su alegría y emoción por reunirse con amigos cercanos de Vietnam y reafirmó que el país siempre respeta profundamente y nunca olvida la valiosa ayuda prestada por el pueblo de la antigua Unión Soviética y, actualmente, por la Federación de Rusia, especialmente por los veteranos, a la causa de liberación nacional y a la construcción del país.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Amistad Rusia-Vietnam, Vladimir Petrovich Buyanov, agradeció a To Lam por recibir a la delegación poco después de su llegada a Moscú y señaló que todos sus miembros habían trabajado anteriormente en Vietnam, por lo que mantienen un especial afecto y estrechos vínculos con el país y su pueblo.

Al informar sobre las actividades de la Asociación de Amistad Rusia-Vietnam, Buyanov señaló que esta centra principalmente sus esfuerzos en los jóvenes, alumnos y estudiantes, y busca atraer a las nuevas generaciones para garantizar la continuidad de la tradición de solidaridad y los estrechos lazos entre ambos países.

Asimismo, valoró el apoyo de la Embajada de Vietnam en Rusia, de la comunidad coterránea en Moscú y de otras organizaciones a las actividades de las asociaciones.

Tras desear éxito a la visita del mandatario vietnamita, Buyanov expresó su confianza en que los resultados alcanzados contribuirán a fortalecer la amistad entre ambos países, al desarrollo de cada uno de ellos y a crear condiciones favorables para que las asociaciones continúen desarrollando sus actividades.

En un ambiente cálido y cordial, representantes de la Asociación de Veteranos de Rusia compartieron recuerdos y actividades significativas de sus miembros, contribuyendo a educar a las nuevas generaciones sobre los ideales, sentimientos y responsabilidad hacia la Patria. Asimismo, entregaron recuerdos que reflejan sus profundos sentimientos y estrechos vínculos con Vietnam.

To Lam valoró altamente las actividades de la Asociación de Veteranos de Rusia y la Asociación de Amistad Rusia-Vietnam, y reconoció las iniciativas y actividades prácticas desarrolladas en los últimos tiempos, entre ellas los encuentros de antiguos expertos militares soviéticos, los intercambios entre veteranos de ambos países y los concursos de pintura y fotografía sobre Vietnam, Rusia y sus pueblos, dirigidos a los niños.

Al destacar que las relaciones de cooperación entre ambos países continúan desarrollándose, To Lam afirmó que los dirigentes del Partido y del Estado de Vietnam seguirán apoyando y creando condiciones favorables para que las asociaciones desempeñen su papel.

Asimismo, pidió a los miembros de la Asociación de Veteranos de Rusia y de la Asociación de Amistad Rusia-Vietnam continuar trabajando junto con las organizaciones populares de ambos países para desempeñar el papel de puente y promover la diplomacia entre los pueblos, especialmente mediante el estudio de formas de conexión prácticas y adecuadas para los jóvenes.

Según To Lam, las nuevas generaciones serán las encargadas de heredar y escribir nuevos capítulos en las relaciones entre Vietnam y Rusia, así como de plantear nuevos enfoques para crear ámbitos de cooperación acordes con las necesidades de desarrollo de cada país./.

VNA
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