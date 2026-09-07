Vietnam y Corea del Sur refuerzan su Asociación Estratégica Integral

Seúl (VNA) - El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, y la primera ministra de Corea del Sur, Han Seong Sook, acordaron hoy continuar consolidando la confianza política e impulsar una cooperación bilateral sustantiva, eficaz y sostenible, en el marco de la Asociación Estratégica Integral entre ambos países.



El encuentro tuvo lugar con motivo de la visita oficial de Tran Thanh Man a Corea del Sur.



Al dar una cálida bienvenida a Tran Thanh Man y a la delegación de alto nivel vietnamita, Han Seong Sook destacó que la visita contribuirá a impulsar aún más la Asociación Estratégica Integral entre ambas naciones y elevar las relaciones bilaterales a un nuevo nivel en diversos ámbitos.



A su vez, al compartir los resultados de su exitosa reunión con su homólogo surcoreano Cho Jeong Sik, el titular del Legislativo vietnamita afirmó que Vietnam concede gran importancia a los nexos con Corea del Sur y desea que la cooperación bilateral continúe desarrollándose de manera sustantiva, eficaz y sostenible, acorde con el marco de la Asociación Estratégica Integral.



En la ocasión, ambos dirigentes valoraron positivamente el desarrollo de las relaciones entre los dos países, especialmente el mantenimiento regular de los intercambios de delegaciones de todos los niveles, y afirmaron que Vietnam y Corea del Sur se han convertido en socios de primer orden el uno para el otro en los ámbitos de la economía, el comercio y la inversión.

Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)



En cuanto a las orientaciones para la cooperación en el próximo período, ambas partes acordaron continuar consolidando la confianza política y fortalecer la cooperación sustantiva en defensa, seguridad y diplomacia, así como impulsar la colaboración económica, comercial y de inversión, con miras a elevar el comercio bilateral a 100 mil millones de dólares en 2026 y a 150 mil millones de dólares en 2030, de manera equilibrada y sustantiva.



Asimismo, abogaron por intensificar la cooperación en ciencia y tecnología y crear condiciones para que Vietnam participe en los grandes proyectos de Corea del Sur en los sectores de semiconductores e inteligencia artificial (IA).



Tran Thanh Man propuso al Gobierno y a la Asamblea Nacional de Corea del Sur cooperar para implementar eficazmente los resultados alcanzados durante la visita a Corea del Sur del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, en agosto de 2025, y el viaje a la nación sudesteasiática del presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, en abril de 2026.



También sugirió compartir experiencias de desarrollo y crear oportunidades para que Vietnam participe en los grandes proyectos de Corea del Sur recientemente anunciados en junio en los sectores de semiconductores e inteligencia artificial; intercambiar activamente experiencias sobre la gestión y el desarrollo del Centro Financiero Internacional en Ciudad Ho Chi Minh y Da Nang; apoyar al país indochino en la formación de expertos en alta tecnología; y ampliar la recepción de trabajadores altamente cualificados y temporales.



Tran Thanh Man expresó su deseo de que Corea del Sur continúe prestando atención y protegiendo los derechos e intereses legítimos de la comunidad vietnamita en el país.



La Asamblea Nacional de Vietnam se compromete a brindar el máximo apoyo a la comunidad surcoreana residente en Vietnam, afirmó.



Han Seong Sook destacó la estrecha cooperación entre las Asambleas Nacionales de ambos países en los últimos tiempos y expresó su confianza en que la colaboración parlamentaria continuará fortaleciéndose en el futuro.



Además, manifestó su deseo de que Vietnam siga creando condiciones favorables para que las empresas surcoreanas desarrollen sus actividades comerciales y realicen inversiones a largo plazo en el país indochino.



Al expresar su apoyo a las propuestas formuladas por el visitante, la primera ministra anfitriona reafirmó el compromiso de fomentar la cooperación con Vietnam en los sectores de alta tecnología e IA.



La dirigente también se comprometió a que Corea del Sur, con su experiencia como anfitriona del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) de 2025, apoyará activamente a Vietnam para organizar con éxito la APEC 2027 en Phu Quoc.



En la reunión, ambas partes también acordaron mantener una estrecha coordinación y apoyo mutuo en foros regionales e internacionales de interés común./.