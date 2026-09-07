Vietnam y Rusia profundizan los lazos entre sus Partidos Comunistas

Moscú (VNA) - Vietnam y Rusia acordaron profundizar los vínculos entre sus Partidos Comunistas y fortalecer la cooperación y el apoyo mutuo, en favor del desarrollo de ambos países, la paz, la seguridad, la estabilidad y el progreso de la humanidad.



El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de Estado, To Lam, se reunió hoy con el presidente del Partido Comunista de la Federación de Rusia (PCR), Gennady Zyuganov, en el marco de su visita oficial a este país euroasiático.



Durante el encuentro, To Lam enfatizó que el Partido, el Estado y el pueblo de Vietnam siempre recuerdan con profundo agradecimiento los sentimientos sinceros y la valiosa ayuda brindados por el PCR, el Gobierno y el pueblo de la antigua Unión Soviética, así como por la actual Federación de Rusia, a la causa de lucha por la liberación nacional, la reunificación del país y la construcción y defensa de la Patria de Vietnam.



El máximo dirigente vietnamita reiteró que su visita busca dar continuidad a las relaciones de amistad y a la confianza estratégica entre ambos países, así como crear un nuevo hito para elevar los vínculos bilaterales a un nivel más integral, profundo y sustantivo.



Al abordar las orientaciones para impulsar el desarrollo nacional en la nueva era, señaló que, tras el XIV Congreso Nacional del PCV, se han promulgado numerosas resoluciones importantes, y expresó su deseo de que el PCR y los demás partidos políticos de Rusia continúen brindando un firme apoyo y manteniendo una estrecha coordinación con el PCV para profundizar aún más los nexos entre ambas organizaciones políticas y entre los dos países.

Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)



Ante un panorama mundial complejo, impredecible y en rápida evolución, To Lam manifestó su deseo de fortalecer la solidaridad e impulsar la cooperación y el apoyo mutuo, al servicio de los objetivos de desarrollo de cada país y de la paz, la seguridad, la estabilidad y el progreso de la humanidad.



Para profundizar las relaciones entre ambos Partidos, tanto en el ámbito bilateral como multilateral, propuso continuar centrando los esfuerzos en aplicar eficazmente el Acuerdo sobre la ampliación de los nexos bilaterales, especialmente mediante el fortalecimiento del intercambio de delegaciones de alto nivel y el intercambio oportuno de información sobre las actividades importantes de cada organización política.



Vietnam se esfuerza por completar el Museo del Partido Comunista de Vietnam para 2030, con miras a conmemorar el centenario de la fundación del PCV, señaló To Lam, quien expresó su esperanza de seguir contando con el apoyo de Rusia para explotar fuentes documentales sobre Vietnam y el Presidente Ho Chi Minh, así como documentos sobre las relaciones de cooperación entre ambos países desde 1991 hasta la fecha, entre otros.



También recomendó brindar un apoyo activo a las relaciones de cooperación entre las organizaciones de masas de ambos Partidos y promover la educación política e ideológica de los jóvenes en la era digital.



El líder vietnamita expresó su confianza en que los vínculos entre ambos Partidos continuarán contribuyendo al desarrollo sólido y sostenible de Vietnam y Rusia, al fortalecimiento del movimiento comunista y obrero internacional y a la paz, la estabilidad y el progreso sostenible de la región y del mundo.



Por su parte, Gennady Zyuganov destacó la importancia de que ambos Partidos sigan impulsando la aplicación de los acuerdos firmados, contribuyendo así a fortalecer aún más las relaciones de amistad tradicional y buena cooperación entre los pueblos de ambos países.



Asimismo, expresó su respaldo al impulso de las relaciones entre las organizaciones de las Uniones de Jóvenes, con el objetivo de que las nuevas generaciones de ambas naciones preserven y promuevan la buena tradición de las relaciones entre Vietnam y Rusia./.