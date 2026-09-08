Dirigente partidista exige una renovación integral de la formación y capacitación de cuadros

Hanoi (VNA) - El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, presidió hoy una reunión de trabajo con el Comité del Partido de la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh.

Tras reconocer y valorar los resultados y contribuciones de la Academia en la formación y capacitación de cuadros, Tran Cam Tu subrayó que, como “escuela superior del Partido” y centro nacional de formación y capacitación de cuadros, investigación teórica, síntesis de la práctica y asesoramiento en materia de políticas, la Academia debe contar con una visión y un método de liderazgo acordes con el “cambio trascendental” que atraviesa el país.

El Comité del Partido de la Academia cuenta actualmente con más de 3.400 militantes en 34 organizaciones partidistas subordinadas y más de 3.000 militantes que participan temporalmente en actividades partidistas, siendo la organización de mayor tamaño entre las 19 organizaciones del Partido dependientes del Comité partidista de los Órganos Centrales del Partido.

El dirigente exigió elevar la capacidad de investigación, previsión y asesoramiento estratégico, proporcionando fundamentos científicos, teóricos y prácticos fiables para la formulación de las orientaciones del Partido y de las políticas y leyes del Estado.

En materia de formación y capacitación, recordó la enseñanza del Presidente Ho Chi Minh: “La formación de cuadros es el trabajo fundamental del Partido”. La Academia debe renovar de manera radical sus métodos, pasando de la transmisión de conocimientos al desarrollo integral de capacidades, vinculándolo con los puestos de trabajo y las funciones específicas.

Los contenidos deben prestar especial atención a la gestión del desarrollo, el análisis de políticas y la solución de problemas nuevos y complejos; impulsar la gestión digital, los datos y las nuevas tecnologías, y desarrollar la capacidad de tomar decisiones basadas en datos, así como aplicar las tecnologías digitales y la inteligencia artificial de manera segura, eficaz y conforme a la ley.

Los métodos de formación deben colocar al alumno en el centro y promover el aprendizaje permanente; asimismo, se debe renovar la evaluación para medir las capacidades adquiridas después de la formación y superar la tendencia a estudiar solo para obtener certificados o títulos.

La formación debe vincularse con la disciplina administrativa, la cultura del servicio público y la rendición de cuentas, con miras a construir un contingente de cuadros íntegros, profesionales, responsables y dispuestos a pensar, actuar y asumir responsabilidades por el interés común.

Tran Cam Tu también pidió a la Academia estrechar el vínculo entre la investigación teórica, la síntesis de la práctica y el asesoramiento en materia de políticas; y prepararse adecuadamente para las tareas relacionadas con el balance de los 100 años de liderazgo del Partido en la Revolución vietnamita y de los 40 años de aplicación de la Plataforma de construcción nacional durante el período de transición al socialismo. Los resultados de las investigaciones deben convertirse oportunamente en recomendaciones de políticas, datos, casos prácticos y materiales docentes que sirvan directamente a la formación.

En representación del Comité del Partido de la Academia, Doan Minh Huan, miembro del Buró Político, secretario del Comité del Partido y director de la Academia, afirmó que serán concretadas en programas de acción y planes de trabajo con calendarios y responsabilidades claramente definidos, reforzando la inspección y supervisión para garantizar resultados sustantivos en la construcción del Partido y el cumplimiento de las tareas políticas de la Academia./.

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