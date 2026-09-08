Visita del líder vietnamita concretará la visión estratégica entre Vietnam y Francia, según exembajador

Hanoi (VNA) - Con motivo de la visita oficial a Francia del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y su participación en la Cumbre Internacional sobre el Espacio que se celebrará en París, Dinh Toan Thang, exembajador de Hanoi en Francia, compartió con reporteros de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) sus opiniones sobre las relaciones entre los dos países y sus expectativas respecto a este viaje.

Según Dinh Toan Thang, Vietnam y Francia mantienen una relación de amistad y cooperación sustentada en una larga historia, vínculos culturales e intercambios pueblo a pueblo. Durante décadas, ambos países han desarrollado relaciones en numerosos ámbitos, desde la economía, el comercio y la inversión hasta la cultura, la salud y la educación, con una amplia red de socios a nivel central y local, así como entre empresas y organizaciones socioeconómicas.

Las relaciones bilaterales registraron un importante avance con el establecimiento de la Asociación Estratégica en 2013 y su elevación a Asociación Estratégica Integral en 2024, con motivo de la visita a Francia del secretario general del Partido y presidente del Estado, To Lam.

Francia se convirtió en el primer país de Europa Occidental en establecer una Asociación Estratégica Integral con Vietnam. Las sucesivas visitas e intercambios de alto nivel entre ambos países en los últimos años han reafirmado el nuevo nivel de las relaciones bilaterales.

El diplomático señaló que la elevación de las relaciones en 2024 fue resultado de la voluntad política y la determinación de los dirigentes de ambos países, y planteó la necesidad de concretar el nuevo marco y la nueva visión mediante programas y proyectos prácticos. En los últimos dos años, se han llevado a cabo numerosas visitas e intercambios entre ministerios, organismos, localidades y empresas de ambos países con el objetivo de materializar estas metas.

Al valorar la importancia de la actual visita de To Lam a Francia, Dinh Toan Thang destacó que constituye una oportunidad para reafirmar la determinación política de ambas partes y concretar la visión establecida en 2024. En este marco, se revisarán y debatirán numerosos ámbitos de cooperación, compromisos y proyectos conjuntos, junto con nuevas orientaciones.

La participación del máximo dirigente vietnamita en la Cumbre Internacional sobre el Espacio en París también brinda una oportunidad para impulsar la cooperación entre Vietnam y Francia en investigación, desarrollo de satélites de teledetección y aplicación de tecnologías espaciales a la agricultura, la pesca, la respuesta al cambio climático y la gestión de los recursos y el medio ambiente. Se trata asimismo de un ámbito tecnológico estratégico que Vietnam busca desarrollar.

Según Toan Thang, ambos países tienen además un amplio potencial de cooperación en seguridad energética, energías limpias y renovables; infraestructura ferroviaria, especialmente ferrocarriles urbanos; tecnología espacial; salud y productos farmacéuticos; tecnologías verdes y digitales, cadenas de valor y cadenas de suministro.

Ambas partes deben aprovechar mejor la cooperación en formación e investigación para satisfacer las necesidades de recursos humanos y fomentar la innovación, puntualizó.

Vietnam y Francia también deben reforzar el apoyo mutuo en sus relaciones con la Unión Europea, la ASEAN y la región de Asia-Pacífico; coordinarse para abordar cuestiones globales como el cambio climático y contribuir a la paz y al respeto del derecho internacional, incluida la cuestión del Mar del Este, concluyó./.

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