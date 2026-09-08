Vietnam y Francia exploran nuevas oportunidades de cooperación espacial

París (VNA) - La participación del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, en la Cumbre Internacional del Espacio en París constituye una señal firme de la amistad y la confianza entre Vietnam y Francia, además de abrir nuevas perspectivas para la cooperación bilateral en el ámbito espacial, afirmó el general Philippe Adam, secretario general de la Cumbre.



En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Francia, antes de la visita oficial del dirigente vietnamita al país europeo, el excomandante del Comando Espacial francés subrayó que la participación de un jefe de Estado en una conferencia de este tipo reviste un significado especial, especialmente en un contexto marcado por la distancia geográfica y las apretadas agendas de los líderes.



El general Adam afirmó que Francia considera la presencia de To Lam en la Cumbre, que se celebrará los días 9 y 10 de septiembre en París, una expresión de amistad y confianza, factores que serán valorados en los próximos intercambios entre ambas partes.



Más allá de su importancia para las relaciones Vietnam-Francia, la participación del mandatario vietnamita aporta una perspectiva relevante a los debates que la Cumbre busca impulsar sobre el futuro del sector espacial en general y el papel de la cooperación internacional en este ámbito.



Adam señaló que uno de los objetivos de la Cumbre Internacional del Espacio es garantizar la participación de representantes de distintas regiones del mundo, con el fin de reunir perspectivas diversas sobre el futuro del sector.



En cuanto a las perspectivas de cooperación bilateral, consideró que el deseo de Vietnam de fortalecer sus capacidades espaciales constituye otra manifestación de la confianza que el país deposita en Francia. A su juicio, los principios generales de cooperación deberán concretarse mediante intercambios más detallados entre ambas partes.



No obstante, con la experiencia y las capacidades de que dispone, Francia puede apoyar a sus socios tanto en los aspectos operativos como técnicos, con miras a reforzar su autonomía.



En el ámbito operativo, ambas partes pueden cooperar desde la identificación de necesidades y la elaboración de planes de explotación hasta la formación y capacitación de personal, la operación de equipos y el aprovechamiento de servicios espaciales.



En el plano técnico, Francia puede prestar apoyo en la definición de requisitos técnicos, el diseño de la arquitectura de sistemas, el desarrollo tecnológico, la seguridad y la elaboración de programas de formación. Según Adam, estas actividades pueden orientarse al fortalecimiento de las capacidades autónomas del socio.



Además del apoyo al desarrollo de capacidades, Francia también puede proponer soluciones de equipamiento y servicios en la mayoría de los ámbitos del sector espacial, mediante diversas modalidades de cooperación, tanto comerciales como no comerciales, con enfoques a corto o largo plazo.



Las áreas de cooperación podrían abarcar desde los vehículos de lanzamiento, los satélites y los sistemas terrestres hasta los sistemas destinados a misiones, la explotación de datos y la formación de equipos operativos.



Se trata de distintos eslabones de un ecosistema espacial completo, que abren un amplio margen de cooperación entre Vietnam y Francia a medida que Vietnam fortalece gradualmente sus capacidades tecnológicas y sus recursos humanos en este ámbito.



Al referirse a la Cumbre Internacional del Espacio, el general Adam consideró que el principal desafío consiste en ayudar a la comunidad internacional a adoptar un enfoque adecuado ante los problemas que están surgiendo y que serán cada vez más visibles en los próximos años.



Según explicó, la escala de las actividades espaciales a nivel mundial está creciendo a un ritmo muy rápido, lo que genera nuevas dificultades. Se prevé que estos desafíos sigan aumentando tanto en número como en complejidad, mientras que el ritmo de transformación del sector espacial no muestra signos de desaceleración.



Adam advirtió que estos problemas no desaparecerán por sí solos. El espacio es un entorno sin fronteras y tampoco puede delimitarse mediante fronteras convencionales, por lo que la búsqueda de soluciones constituye una responsabilidad común.



A su juicio, es necesario gestionar los riesgos ya identificados, garantizar una competencia sana y respetar el derecho reconocido de cada país a explorar libremente el espacio como patrimonio común, de modo que este derecho pueda seguir ejerciéndose en el futuro.



El excomandante del Comando Espacial francés señaló que los sectores público y privado han puesto en marcha numerosas iniciativas para hacer frente a los problemas existentes. Sin embargo, dada la naturaleza global del espacio, los esfuerzos aislados no son suficientes.



Según afirmó, solo la coordinación de toda la comunidad internacional permitirá garantizar a largo plazo las condiciones establecidas en el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre de 1967./.

VNA