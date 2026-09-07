Vietnam y Corea del Sur intensifican la cooperación en alta tecnología

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Seúl (VNA) - Vietnam y el grupo surcoreano SK acordaron impulsar la cooperación en alta tecnología, especialmente en inteligencia artificial (IA), durante una reunión de trabajo celebrada hoy con motivo de la visita oficial a Corea del Sur del presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man.

En el marco de la visita, el viceprimer ministro vietnamita Ho Quoc Dung visitó el Centro de Datos de Inteligencia Artificial GPU Haein, perteneciente al grupo SK.

Durante el encuentro con los directivos de SK, Ho Quoc Dung valoró altamente las actividades de inversión del grupo en Vietnam en los últimos tiempos y reconoció sus capacidades integrales en materia financiera, tecnológica y de gestión, en línea con la orientación de Vietnam de atraer inversiones selectivas en la nueva etapa de desarrollo.

El viceprimer ministro señaló que Vietnam mantiene una postura coherente de priorizar la atracción de proyectos de inversión de alta calidad, especialmente en sectores de alta tecnología, con elevado contenido de conocimiento y valor agregado, vinculados a una gestión moderna.

Vietnam prioriza asimismo los proyectos que utilizan la energía de manera eficiente y son respetuosos con el medio ambiente, contribuyen al cumplimiento de los compromisos de desarrollo sostenible y reducción de emisiones, y realizan aportes concretos al fortalecimiento de las capacidades internas de la economía mediante la transferencia de tecnología, el desarrollo de recursos humanos y la vinculación con las empresas nacionales, detalló.

El subjefe de Gobierno reiteró que Vietnam acoge con satisfacción y valora altamente la propuesta de SK de invertir en la construcción de un gran centro de inteligencia artificial en el país, al tiempo que subrayó que este es un sector al que Vietnam concede especial prioridad, en consonancia con su orientación de impulsar la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital, así como con su nueva política de atracción de inversión extranjera de nueva generación.

Sugirió que el grupo estudie proyectos con una visión a largo plazo y una escala acorde con sus ambiciones, con el objetivo no solo de construir infraestructura informática y centros de datos, sino también de establecer un centro regional de inteligencia artificial e innovación.

Asimismo, expresó su deseo de que el proyecto integre actividades de investigación y desarrollo (I+D), desarrollo tecnológico y aplicaciones de IA, formación de recursos humanos altamente cualificados y apoyo al ecosistema de innovación en Vietnam.

También enfatizó la necesidad de que SK lleve a Vietnam tecnologías, expertos y actividades de investigación de alto valor agregado; fortalezca la cooperación con empresas tecnológicas, universidades e institutos de investigación del país; y facilite el acceso de las empresas vietnamitas, incluidas las startups, a la infraestructura de computación, las tecnologías y el ecosistema del grupo.

Al subrayar que Vietnam considera a SK un socio estratégico a largo plazo en su proceso de desarrollo, Ho Quoc Dung expresó su esperanza de que el grupo no solo amplíe sus inversiones, sino que también acompañe al país indochino en sectores clave de esta nueva etapa, especialmente en energía, alta tecnología e innovación.

Asimismo, hizo hincapié en la importancia de que SK realice inversiones en Vietnam en los ámbitos de energía, IA y tecnologías en localidades estratégicas con amplio margen de desarrollo, como Bac Ninh, Phu Tho y Tay Ninh.

El Centro de GPU Haein, ubicado en la zona de Gasan, en Seúl, es una de las infraestructuras de computación de inteligencia artificial de gran escala de Corea del Sur, destinada al desarrollo de modelos de IA de gran escala y al fortalecimiento de las capacidades soberanas de IA del país./.

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