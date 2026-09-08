Vietnam y Corea del Sur avanzan hacia una cooperación en alta tecnología e innovación

Hanoi (VNA)- La cooperación entre Vietnam y Corea del Sur se encuentra ante una oportunidad decisiva para pasar del modelo tradicional a una asociación estratégica centrada en la alta tecnología, la innovación y la creación conjunta de valor.



Con un volumen acumulado de inversión surcoreana en Vietnam cercano a los 100 mil millones de dólares y un comercio bilateral de alrededor de 90 mil millones de dólares, las relaciones económicas entre ambos países están entrando en una etapa de desarrollo más profunda y de mayor calidad.



Vietnam está priorizando el desarrollo de nuevos sectores tecnológicos, como los semiconductores, la inteligencia artificial (IA), las energías limpias y la transición verde.



Al mismo tiempo, impulsa reformas institucionales, mejora el entorno de inversión, desarrolla las infraestructuras digitales y forma recursos humanos altamente cualificados. El objetivo es pasar de ser un destino de producción a convertirse en un centro regional de innovación y desarrollo tecnológico.



Con sus fortalezas en tecnología, investigación y desarrollo (I+D) y su ecosistema de innovación, Corea del Sur está considerado un socio clave de Vietnam en este proceso. En un contexto en el que los grupos tecnológicos surcoreanos diversifican sus cadenas de suministro en el Sudeste Asiático, Vietnam continúa siendo un destino prioritario gracias a su posición estratégica y a su abundante mano de obra.



Grandes grupos como Samsung Electronics, SK Group, POSCO, Hanwha Group y LG están ampliando sus operaciones en Vietnam, extendiendo sus actividades desde la producción hacia sectores de alta tecnología, energía e infraestructuras estratégicas.



Según Kwon Sung Taek, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Intercambio Cultural y Económico Corea del Sur-Vietnam (KOVECA), si durante los últimos 30 años la cooperación económica entre ambos países se desarrolló principalmente de forma vertical, bajo el liderazgo de las grandes corporaciones, en los próximos 30 años avanzará con fuerza hacia una cooperación horizontal, con una participación más amplia y profunda de las pequeñas y medianas empresas (pymes) de ambos países.



La cooperación entre las pymes no se limitará a las cadenas de suministro de componentes, sino que se ampliará a la transferencia de tecnología, las empresas conjuntas y la transformación digital.



Las empresas surcoreanas pueden contribuir a mejorar las cadenas de suministro y aumentar la localización de la producción en Vietnam, mientras las empresas vietnamitas fortalecen sus capacidades y los grandes grupos surcoreanos consolidan sus cadenas globales de producción.



Según Kwon, la cooperación en investigación y desarrollo, combinando las capacidades tecnológicas y de gestión de Corea del Sur con las infraestructuras y los recursos humanos de Vietnam, podría crear las condiciones para que empresas con potencial se conviertan en “unicornios globales”.



El comercio electrónico también abre nuevas oportunidades para que las pymes surcoreanas de los sectores de la cosmética y la alimentación lleguen directamente a los consumidores vietnamitas, señaló.



Kwon comparó a las grandes corporaciones con las «arterias principales», mientras que las pymes serían los “capilares” que conectan y difunden el valor por toda la economía.



En particular, dijo, la participación de empresas surcoreanas de tecnologías de la información en el proceso de transformación digital de las pymes vietnamitas se considera un modelo de cooperación eficaz.



La cooperación entre pymes puede convertirse así en un pilar para impulsar la transición de las relaciones entre Vietnam y Corea del Sur desde un crecimiento cuantitativo hacia un desarrollo cualitativo. La tecnología, la innovación y la confianza estratégica están abriendo una nueva etapa de cooperación, contribuyendo a profundizar y mejorar la eficacia de la Asociación Estratégica Integral entre ambos países./.

VNA