Sociedad

Vietnam intensifica promoción comercial y de inversiones en la CAEXPO

Cerca de 100 empresas vietnamitas participan en la CAEXPO 2026 en China para ampliar mercados, atraer inversión y fortalecer la cooperación con China y ASEAN.

Representantes de empresas vietnamitas presentan pasteles con sabor a durián a clientes chinos en la 22ª Exposición China-ASEAN (CAEXPO) 2025 (Foto: VNA).
Representantes de empresas vietnamitas presentan pasteles con sabor a durián a clientes chinos en la 22ª Exposición China-ASEAN (CAEXPO) 2025 (Foto: VNA).

Beijing (VNA)- Vietnam mantiene una amplia participación en la 23.ª Exposición China-ASEAN (CAEXPO), reafirmando su compromiso con el impulso de la cooperación económica y comercial con China y el fortalecimiento de los vínculos con los países de la ASEAN.

Según la Secretaría de la CAEXPO, Vietnam ocupará de forma exclusiva un área de exposición de unos 3.000 metros cuadrados, con 170 stands, situándose entre los países de la ASEAN con mayor superficie de exhibición.

Cerca de 100 empresas vietnamitas se han inscrito para participar, entre ellas Trung Nguyen, TH, Café Saigón y calzado Binh Tien. Los productos expuestos pertenecen principalmente a sectores en los que Vietnam cuenta con ventajas, como alimentos, bebidas, muebles de madera, artesanía y bienes de consumo.

La amplia participación permitirá a las empresas vietnamitas promocionar sus productos, ampliar mercados y acceder a consumidores e importadores chinos, contribuyendo así al impulso de las exportaciones y la cooperación empresarial.

Cabe destacar que, en la edición de este año de la CAEXPO, Vietnam participará por primera vez en el área dedicada a las demandas de los países de la ASEAN, centrada en ámbitos como la inteligencia artificial (IA), las ciudades inteligentes, el desarrollo de zonas industriales, la cultura y el turismo.

De este modo, la promoción comercial se amplía de la simple presentación de productos a la conexión entre necesidades y la búsqueda de oportunidades de cooperación en inversión, tecnología y desarrollo sectorial.

La provincia de An Giang ha sido seleccionada como “ciudad encantadora”, un programa destinado a presentar la imagen, el potencial y las ventajas de las localidades a empresas e inversores internacionales.

La provincia prevé promocionar productos agrícolas y forestales característicos, así como sus orientaciones de desarrollo industrial, la planificación de zonas industriales, las políticas de atracción de inversiones y su potencial turístico.

La Agencia de Promoción Comercial de Vietnam también organizará delegaciones de empresas, compradores y zonas industriales para participar en la feria, con especial atención a la conexión con socios chinos en ámbitos como la fabricación inteligente, la logística inteligente y la gestión urbana.

Celebrada anualmente en Nanning, en la región autónoma de Guangxi, la CAEXPO constituye una importante plataforma para impulsar la cooperación económica y comercial entre China y la ASEAN.

A través de esta feria, la cooperación entre Vietnam y China se está ampliando del comercio de bienes hacia sectores de mayor valor añadido, al tiempo que se fortalecen las conexiones entre las cadenas de suministro, producción e inversión, generando nuevos motores para las relaciones económicas y comerciales bilaterales./.

VNA
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