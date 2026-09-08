Campaña contra la pesca ilegal llega a los barcos y hogares de pescadores

Da Nang, Vietnam (VNA) - En respuesta al Mes de Acción contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU en inglés), las autoridades de la comuna de Nui Thanh, en la ciudad central de Da Nang, han llevado la campaña de sensibilización directamente a los barcos y hogares de los pescadores.



La Flotilla 21 del Mando de la Región 2 de la Guardia Costera de Vietnam, en coordinación con el Puesto de Guardia Fronteriza del Puerto de Ky Ha y el Subdepartamento de Mares, Islas y Pesca de Da Nang, organizó recientemente actividades de divulgación jurídica y movilización de pescadores para reforzar el cumplimiento de las normas contra la pesca ilegal en el puerto pesquero de Tam Quang.



En lugar de realizar actividades de sensibilización de forma masiva, los funcionarios visitaron directamente los barcos, se reunieron con propietarios, capitanes y pescadores y acudieron a los hogares de algunos armadores para explicar las normas que deben cumplir antes de cada salida al mar.



La campaña se centró en las disposiciones de la legislación pesquera, las responsabilidades de propietarios y capitanes, el mantenimiento de los sistemas de seguimiento de buques (VMS) las 24 horas, el registro completo de los diarios de pesca y la garantía de la trazabilidad de los productos. También se insistió en la prohibición absoluta de pescar en aguas de otros países.



Las fuerzas participantes distribuyeron folletos, respondieron a las dudas de los pescadores e informaron sobre las infracciones y las sanciones correspondientes. Estas actividades buscan que los pescadores comprendan que la lucha contra la pesca IUU no solo responde a las exigencias de las autoridades, sino que está directamente relacionada con sus medios de vida, la reputación de los productos pesqueros vietnamitas y los esfuerzos para retirar la advertencia de “tarjeta amarilla” de la Comisión Europea (CE).



Durante la campaña, también se entregaron banderas nacionales a los barcos pesqueros y se instalaron mensajes de sensibilización en el puerto, alentando a los pescadores a cumplir la ley y contribuir a la protección de la soberanía y la seguridad marítimas.



Nguyen Van Bach, subjefe político de la Flotilla 21, señaló que la divulgación debe ser práctica y llegar directamente a cada grupo de pescadores. El objetivo, afirmó, es que cada pescador se convierta en un actor activo en la lucha contra la pesca IUU.



Por su parte, Tran Quoc Tu, propietario y capitán del barco DNa 91558 TS, expresó su satisfacción por recibir orientación directamente en su hogar y se comprometió a cumplir estrictamente las normas, mantener conectado el VMS y no pescar ilegalmente en aguas extranjeras.



Las actividades contribuyen a acercar la legislación a los pescadores y a promover una actividad pesquera legal, responsable y sostenible, en línea con los esfuerzos de Vietnam para lograr el levantamiento de la “tarjeta amarilla” de la CE./.

VNA