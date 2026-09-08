Equipo vietnamita inicia misión de búsqueda y recuperación de restos de mártires en Laos

Hue, Vietnam (VNA) – El Comité Directivo 515 de la ciudad vietnamita de Hue, encargado de la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de mártires, celebró una ceremonia de despedida y asignación de tareas al Equipo 192, dependiente del Comando Militar local, para llevar a cabo la búsqueda y recuperación de los restos de soldados voluntarios y expertos vietnamitas caídos en Laos durante la temporada seca 2026-2027.
El equipo estará integrado por 50 oficiales y efectivos, divididos en dos grupos encargados de realizar las tareas en Laos y en Vietnam. Como preparación para la misión, el Comando Militar de la ciudad de Hue consolidó las fuerzas, organizó entrenamientos militares, educación política y capacitación profesional, técnica y en idioma lao para sus oficiales y efectivos.
La unidad también inspeccionó y garantizó el estado técnico de los vehículos, equipos y maquinaria, además de preparar adecuadamente las herramientas para la recuperación de restos, alimentos, medicamentos y otros artículos esenciales necesarios para la misión. En particular, con el fin de apoyar las labores de movilización de la población local en las zonas de misión, el Equipo 192 recaudó y preparó 20 tipos de medicamentos y 720 prendas de vestir usadas para entregarlas a la población de Laos.
Al intervenir en la ceremonia de asignación de tareas, el vicepresidente del Comité Popular de la ciudad de Hue, Nguyen Van Manh, subrayó que la búsqueda y recuperación de los restos de los mártires constituye una misión política sagrada que refleja las tradiciones vietnamitas de “Al beber agua, recuerda su fuente” y “corresponder a quienes hicieron sacrificios por la patria”.
Durante la temporada seca de este año, todo el país intensifica la implementación de la “Campaña de 500 días y noches para la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de mártires”.
Los oficiales y efectivos del Equipo 192 deben elevar su sentido de responsabilidad y mostrar determinación para cumplir con éxito la misión, realizando las labores de búsqueda y recuperación de manera científica y eficaz y garantizando en todo momento la máxima seguridad, inst´´o.
Durante el cumplimiento de la misión en Laos, el Equipo 192 deberá coordinar estrechamente con las organizaciones del Partido, las autoridades locales, las fuerzas armadas y la población de las provincias de Salavan y Sekong; respetar las costumbres, tradiciones y leyes del país vecino; llevar a cabo eficazmente la diplomacia de defensa, la diplomacia popular y el trabajo de movilización de la población, contribuyendo así a fortalecer la solidaridad y la amistad especial entre Vietnam y Laos, pidió.
Con motivo de la ocasión, el Comité Popular de la ciudad de Hue otorgó certificados de mérito al colectivo del Equipo 192 y a tres personas por sus destacados logros en la implementación de la Campaña de 500 días y noches.
El Comité Popular municipal, el Comité Directivo 515 de Hue, el Comando Militar de la ciudad y diversos departamentos y organismos también entregaron obsequios y expresaron su apoyo a los oficiales y efectivos del Equipo 192 antes de su partida para cumplir la misión. /.
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