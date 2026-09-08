Sociedad

Ca Mau impulsa digitalización de datos y mayor control de buques pesqueros

Ca Mau refuerza el control de los buques pesqueros y digitaliza los datos para combatir la pesca IUU y contribuir a que Vietnam levante la “tarjeta amarilla” de la CE.

Barcos pesqueros anclados en el puerto pesquero de Cat Lo la mañana del 5 de septiembre, preparándose para su jornada de pesca. Foto: VNA
Barcos pesqueros anclados en el puerto pesquero de Cat Lo la mañana del 5 de septiembre, preparándose para su jornada de pesca. Foto: VNA

Ca Mau, Vietnam (VNA)- La provincia sureña vietnamita de Ca Mau determina que la gestión de los buques pesqueros y la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU) son una responsabilidad compartida por todo el sistema político y por cada pescador, y no solo por el sector agrícola o las fuerzas competentes.

La provincia está desplegando de manera coordinada diversas medidas para proteger los recursos pesqueros, avanzar hacia una actividad pesquera transparente y sostenible y contribuir a que Vietnam logre levantar la “tarjeta amarilla” impuesta por la Comisión Europea (CE).

Ca Mau ha promulgado documentos de orientación para combatir la pesca IUU, aplicando el principio de las “6 claras” y asignando responsabilidades concretas a cada persona, organismo y dirigente.

En consecuencia, se han reforzado el Comité Directivo y el Grupo de trabajo intersectorial sobre la IUU, encargado de inspeccionar y supervisar los buques que entran y salen de los puertos, así como la documentación, los diarios de pesca y la trazabilidad de los productos.

La provincia también concentra sus esfuerzos en controlar las entradas y salidas de los puertos, cotejar los datos con las fuerzas de guardia fronteriza, revisar los puertos pesqueros privados y controlar el volumen de productos desembarcados.

Actualmente, Ca Mau cuenta con tres puertos pesqueros de categoría II, incluidos Song Doc, Rach Goc y Ganh Hao, y un puerto de categoría III, Cai Doi Vam, que cumplen las condiciones establecidas para prestar servicio a los buques pesqueros.

El sistema de control incluye 14 puestos de control de la Guardia Fronteriza y 16 puntos móviles de inspección y control en las bocanas que no disponen de puestos permanentes. Las autoridades se niegan a tramitar la salida al mar de los buques que no cumplen los requisitos y aplican sanciones estrictas a los medios que infringen la normativa.

También se han intensificado las labores de divulgación, inspección y digitalización de datos para detectar a tiempo y retener a los buques que no reúnen las condiciones para salir al mar.

Ca Mau considera que la digitalización de los datos pesqueros constituye un avance para garantizar la transparencia del origen de los productos capturados.

Hasta la fecha, 2.340 buques cuya matrícula ha sido cancelada han sido incorporados a las bases de datos conforme a los requisitos del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. El 100% de los datos de los buques pesqueros está actualizado en la base de datos pesquera nacional Vnfishbase, el Sistema de Monitoreo de Buques Pesqueros (VMS) y la Base de Datos Nacional de Población (VNeID).

El sistema eCDT ya está operativo en todos los puertos pesqueros. El 100% de los buques de 15 metros de eslora o más que realizan actividades pesqueras efectúan los trámites electrónicos de entrada y salida de puerto y presentan sus diarios de pesca electrónicos a través del sistema.

Hasta la fecha, eCDT ha registrado 1.883 entradas de buques en puerto y 2.182 salidas, con unas 88.062 toneladas de productos pesqueros desembarcados a través de los puertos.

El refuerzo del control desde los puertos pesqueros y las bocanas hasta las comunidades locales, combinado con la digitalización de los datos, está creando un sistema integral de lucha contra la pesca IUU. Esta constituye una base fundamental para que Ca Mau recupere sus recursos pesqueros, contribuya al esfuerzo nacional por levantar la “tarjeta amarilla” de la CE y desarrolle una actividad pesquera transparente y sostenible./.

VNA
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