Promueven relaciones más profundas, efectivas y sostenibles entre Vietnam y Mongolia

Hanoi (VNA) Tras su paso por Corea del Sur, el presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, y su esposa encabezarán una delegación de alto nivel en una visita oficial a Mongolia del 9 al 11 de septiembre de 2026, reafirmando así la prioridad que Vietnam otorga a sus relaciones bilaterales y a la diplomacia parlamentaria, y marcando el inicio de una etapa de cooperación más sustantiva, efectiva y sostenible entre ambas naciones.



Esta es la segunda visita de un presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam a Mongolia desde que ambos países establecieron relaciones diplomáticas en 1954, y la primera que encabeza Tran Thanh Man en su actual cargo.



Las relaciones políticas y diplomáticas se estrechan cada vez más



Vietnam y Mongolia mantienen una amistad tradicional y duradera, consolidada con el establecimiento de relaciones diplomáticas el 17 de noviembre de 1954. Mongolia fue uno de los primeros países en entablar nexos diplomáticos con Vietnam, mientras que este último fue el primer país del Sudeste Asiático en hacerlo con la nación mongola.



En julio de 1955, el Presidente Ho Chi Minh encabezó una delegación del Partido y del Gobierno de Vietnam en una visita oficial a Mongolia, lo que marcó el hito inaugural de una nueva etapa en el desarrollo de la amistad entre ambos pueblos.



Más de 70 años después, los vínculos bilaterales se han fortalecido de manera constante mediante el diálogo continuo entre los partidos, Estados, gobiernos y sociedades de ambas naciones. La cooperación en los ámbitos político, diplomático, económico, comercial, de inversión, agrícola y educativo ha recibido una atención permanente y un fuerte impulso por parte de sus máximos dirigentes, lo que ha permitido ampliar el entendimiento mutuo y alcanzar resultados muy concretos.



En particular, tras la visita de Estado del secretario general del Partido y presidente de la República, To Lam, a Mongolia - efectuada del 30 de septiembre al 1 de octubre de 2024 con motivo del 70.° aniversario de los nexos diplomáticos-, ambas naciones elevaron sus vínculos al rango de Asociación Integral, estableciendo un marco renovado que dinamiza fuertemente la cooperación sectorial.



La elevación de los nexos al nivel de Asociación Integral ha creado un marco estratégico y un renovado impulso para profundizar y fortalecer la relación bilateral.



Ambas partes mantienen de manera regular diversos mecanismos de trabajo, tales como las reuniones del Comité Intergubernamental, las consultas políticas y la cooperación en materia de seguridad y defensa. Estos canales contribuyen a reforzar la confianza política y a coordinar posturas en los foros regionales e internacionales.



En los escenarios regionales y multilaterales, Vietnam y Mongolia cooperan estrechamente y se brindan apoyo mutuo de forma habitual, especialmente en el marco de las Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Foro de Cooperación Asia-Europa (ASEM), el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y el Foro Regional de la ASEAN (ARF), entre otras organizaciones.



Amplio margen para el desarrollo de las relaciones en diversos ámbitos



Según el embajador de Vietnam en Mongolia, Nguyen Tuan Thanh, las economías de ambos países son altamente complementarias y ofrecen un amplio margen para expandir la cooperación. La energía se perfila como un nuevo motor de colaboración, mientras el comercio bilateral continúa su trayectoria ascendente.



Se prevé que el volumen comercial entre Vietnam y Mongolia alcance los 155 millones de dólares estadounidenses en 2025 y cerca de 60 millones durante el primer semestre de 2026, con la aspiración conjunta de elevar esta cifra a 200 millones a corto plazo y a 500 millones en el futuro cercano.



Mongolia cuenta con importantes recursos en los sectores minero, energético y ganadero, además de materias primas demandadas por Vietnam. Por su parte, la nación indochina destaca en áreas como el procesamiento industrial, los productos agrícolas y alimentarios, los fármacos, los textiles, la electrónica y los bienes de consumo, satisfaciendo las necesidades del mercado mongol. Estas complementariedades sientan una base sólida para diversificar el intercambio comercial y articular gradualmente nuevas cadenas de suministro.



Ambos países también comparten un potencial significativo para colaborar en agricultura adaptada al clima, combate a la desertificación, gestión eficiente de los recursos hídricos y transferencia de ciencia y tecnología, campos en los que Vietnam aporta una amplia experiencia práctica.



Para dinamizar el comercio bilateral, ambas partes deben facilitar el acceso empresarial a sus respectivos mercados, intensificar los nexos comerciales y promover ferias y foros de inversión. Al mismo tiempo, resulta clave superar las barreras logísticas, los métodos de pago, la adecuación de estándares de calidad y los procedimientos aduaneros, así como mejorar la conectividad aérea y de transporte para fomentar el turismo y los intercambios pueblo a pueblo.



La inversión bilateral presenta excelentes perspectivas en sectores como energía, minería, industrias de transformación, infraestructura, logística, turismo y servicios. Mongolia necesita atraer capital, tecnología y conocimientos especializados para diversificar su economía más allá de la minería, mientras que numerosas corporaciones vietnamitas acumulan una sólida experiencia internacional. Cabe destacar que una importante empresa vietnamita ya desarrolla proyectos en el sector energético mongol, abriendo el camino hacia una cooperación a largo plazo.



El turismo y los intercambios populares también muestran un desarrollo constante. La apertura de vuelos directos y el acuerdo de exención mutua de visados suscrito en 2023 han facilitado los desplazamientos, consolidando a Vietnam como uno de los destinos predilectos para los visitantes mongoles.



Los lazos culturales, educativos y deportivos continúan ampliándose. Cerca de 800 ciudadanos vietnamitas residen, estudian y trabajan actualmente en Mongolia, mientras que la organización periódica de semanas culturales y artísticas difunde la imagen de ambos pueblos. Un símbolo entrañable de esta amistad es la Escuela Intercolegial n.º 14 de Ulán Bator, que lleva el nombre del Presidente Ho Chi Minh desde 1980.



Asimismo, la cooperación descentralizada y el hermanamiento entre localidades resultan cada vez más dinámicos, reflejados en los acuerdos vigentes entre Ulán Bator y Hanoi, la provincia de Tuv y Phu Tho, y la provincia de Orkhon con Dak Lak. Junto con el dinamismo de la comunidad vietnamita en el país, estos lazos estrechan la cercanía social y fortalecen la relación general entre ambas naciones.



Profundización de la Asociación Integral



La cooperación parlamentaria constituye un canal clave para consolidar la confianza política y promover los vínculos binacionales. Los órganos legislativos mantienen un flujo constante de delegaciones y contactos, impulsando la labor conjunta entre comisiones especializadas, grupos de amistad, parlamentarios jóvenes y mujeres legisladoras. Asimismo, ambas partes colaboran estrechamente y se apoyan en foros interparlamentarios regionales e internacionales, como la Unión Interparlamentaria (UIP), el Foro Parlamentario Asia-Pacífico (APPF) y la Asociación Parlamentaria Asia-Europa (ASEP).



Esta visita oficial del presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, es la primera de un alto dirigente vietnamita a Mongolia desde que ambas naciones elevaron sus relaciones a la categoría de Asociación Integral en 2024. El viaje reviste especial relevancia para concretar los consensos políticos al más alto nivel, intercambiar experiencias en gobernanza y legislación, y promover programas de cooperación práctica.



A juicio del viceministro de Relaciones Exteriores, Nguyen Minh Vu, la visita representa un paso concreto en la aplicación de las directrices de política exterior del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam, así como de las resoluciones del Buró Político relativas a la integración internacional en el nuevo contexto.



A través de este diálogo al más alto nivel, ambas partes potenciarán el intercambio de buenas prácticas legislativas y fortalecerán el rol de los parlamentos en la supervisión de los acuerdos bilaterales, con el propósito de transformar con rapidez los compromisos políticos en proyectos tangibles que beneficien a los ciudadanos y empresas de ambos países.



La agenda también contribuirá a enriquecer la cooperación parlamentaria multilateral, abordando asuntos de interés común como el desarrollo sostenible, la lucha contra la desertificación, la acción climática, la seguridad regional, la protección de grupos vulnerables frente a los riesgos tecnológicos y otros desafíos no tradicionales.



En la misma línea, el embajador vietnamita Nguyen Tuan Thanh subrayó que la actual visita traduce en acciones concretas el hito histórico que supuso la Asociación Integral de 2024. Los líderes sostendrán conversaciones profundas sobre áreas de alta potencialidad como comercio, inversión, agricultura, energía, turismo, transporte y cambio climático, erigiéndolas como los nuevos pilares de una relación cada vez más sólida y sostenible.



Se espera que durante la visita se suscriban diversos instrumentos de cooperación destinados a afianzar el marco jurídico para el intercambio legislativo y la toma de decisiones estratégicas, optimizando el rol de los parlamentos como catalizadores de la amistad bilateral.



Sobre la sólida base de una confianza política duradera y unos intereses estrechamente entrelazados, las relaciones entre Vietnam y Mongolia disponen de todas las condiciones óptimas para inaugurar una etapa más sustantiva y eficaz, capaz de aportar beneficios tangibles a sus pueblos./.



VNA