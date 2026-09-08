Periodistas de Vietnam y Corea del Sur intensifican intercambios en era digital

Hanoi (VNA)- Una delegación de la Asociación de Periodistas de Corea del Sur (JAK), encabezada por su presidente Park Jong Hyun, sostuvo en Hanoi una reunión de trabajo con la Asociación de Periodistas de Vietnam (VJA), en la cual ambas partes expresaron su deseo de fortalecer los intercambios y la cooperación en la era digital.



Durante la reunión, efectuada la víspera, Le Quoc Minh, miembro del Comité Central del Partido, subjefe de su Comisión de Propaganda y Educación, editor en jefe del periódico Nhan Dan (Pueblo) y presidente de la VJA, afirmó que las relaciones entre ambas asociaciones se han visto fortalecidas gracias a diversas actividades de intercambio y cooperación.



Vietnam considera a Corea del Sur como un país con un sector de prensa altamente desarrollado y espera aprender más de sus colegas surcoreanos, señaló.



Aunque los productos de prensa tradicionales siguen gozando de niveles relativamente altos de acceso y uso por parte del público en Vietnam, las organizaciones mediáticas vietnamitas no pueden permitirse la complacencia y deben seguir innovando para desarrollar formas más adecuadas, eficaces y atractivas de llegar a la audiencia, según Minh.



Subrayó la necesidad de ampliar la cooperación entre las asociaciones de periodistas más allá de las actividades profesionales, como conferencias, seminarios y debates, hacia otras áreas que fomenten la interacción, el entendimiento mutuo y vínculos más estrechos entre los periodistas.



Por su parte, Park indicó que Corea del Sur percibe a Vietnam como un país que se desarrolla a un ritmo notablemente rápido, similar a la trayectoria de desarrollo que experimentó el país insular en el pasado.



Las agencias de prensa de ambos países se enfrentan a cambios profundos en el entorno mediático, lo que hace necesario adaptarse e innovar de manera proactiva, afirmó, añadiendo que espera conocer más sobre la experiencia de Vietnam durante su visita.



Park señaló que, si bien la JAK llega a Vietnam aproximadamente una vez cada dos años, la cálida hospitalidad y las sinceras invitaciones de los socios vietnamitas en los últimos tiempos han generado más oportunidades para reuniones e intercambios.



Comentó que la parte coreana planea invitar a periodistas vietnamitas a visitar la Corea del Sur en un momento oportuno para fomentar aún más los intercambios, compartir experiencias y fortalecer la cooperación entre las organizaciones mediáticas de ambos países.



Se espera que las visitas y actividades de intercambio entre ambas partes profundicen aún más la cooperación entre las asociaciones, reforzando así la amistad y el entendimiento mutuo entre los periodistas de ambos países./.

VNA