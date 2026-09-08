Impulsan la cooperación estratégica entre ciudades de Vietnam y Corea del Sur

Seúl, 08 sep (VNA) - En el marco de la visita oficial a Corea del Sur del titular de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, el 7 de septiembre, el presidente del Comité Popular de Hanoi, Vu Dai Thang, sostuvo una reunión de trabajo con el alcalde de Seúl, Oh Se Hoon, con el objetivo de impulsar la cooperación entre ambas capitales.

En la cita, Dai Thang destacó la importancia de la reunión en el contexto de la conmemoración del 30.º aniversario del establecimiento de las relaciones de amistad entre Hanoi y Seúl (1996-2026).

Durante las últimas tres décadas, la cooperación entre ambas capitales se ha consolidado y ampliado en diversos ámbitos, como la gestión, el desarrollo y la planificación urbana, el transporte, el gobierno electrónico, la cultura, el turismo y los intercambios entre pueblos.

Al valorar los importantes logros de Seúl en el desarrollo urbano moderno, sostenible e innovador, el alto funcionario vietnamita señaló que estas son también áreas prioritarias para Hanoi en el proceso de construcción de una capital civilizada y moderna.

Ambas partes acordaron centrar la cooperación en cuatro áreas clave de ciudades inteligentes, inteligencia artificial y transformación digital; transporte público y desarrollo urbano verde y sostenible; ciencia y tecnología, innovación, inversión y conexión empresarial; así como intercambios entre pueblos, cultura, educación y turismo.

Con motivo del 30.º aniversario de las relaciones de amistad, ambas partes debatirán y avanzarán hacia la firma de un nuevo acuerdo de cooperación, con el objetivo de establecer un marco acorde con las actuales necesidades de desarrollo.

En la cita (Fuente: VNA)

En este marco, las dos capitales aspiran a pasar del intercambio y la puesta en común de experiencias a la coordinación en la ejecución de programas y proyectos concretos que aporten beneficios prácticos a sus habitantes.

En relación con la comunidad vietnamita que vive, estudia y trabaja en Seúl y en Corea del Sur en general, Dai Thang expresó su deseo de que las autoridades de la capital surcoreana continúen prestando atención y creando condiciones favorables para que los vietnamitas estabilicen su vida, estudien, trabajen, se integren y contribuyan activamente al desarrollo de la ciudad.

Al concluir la reunión, Oh Se Hoon reafirmó la importancia de la relación de asociación y amistad de larga data entre Hanoi y Seúl, que contribuye a profundizar la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Corea del Sur.

Seúl continuará coordinándose activamente y acompañando a Hanoi hacia una nueva etapa de cooperación más sustantiva, eficaz, innovadora y orientada al desarrollo conjunto, aseguró./.

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