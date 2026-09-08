Vietnam agiliza tramitación administrativa mediante datos digitales

Hanoi (VNA) - Vietnam está acelerando el desarrollo del Gobierno y la economía digitales, con el objetivo de mejorar el entorno de inversión y negocios y elevar la competitividad nacional. En este proceso, la transformación digital y la reducción y simplificación de los procedimientos administrativos basados en datos buscan avanzar hacia un modelo de gestión moderna centrado en los ciudadanos y las empresas.

Tras 15 años de implementación del Decreto 63/2010/ND-CP, del 8 de junio de 2010, sobre el control de los procedimientos administrativos, el Ministerio de Justicia considera que la reducción y simplificación de estos procedimientos y las condiciones empresariales han registrado avances significativos.

Sin embargo, el enfoque sigue centrado en el “cumplimiento formal”, en lugar de orientarse hacia la gestión de riesgos y la eficiencia. Los mecanismos de control sobre los procedimientos administrativos de concesión de licencias y basados en el mecanismo de “pedir-dar” aún no son suficientemente sólidos, lo que incrementa los costos de cumplimiento.

El mecanismo de revisión y evaluación de los procedimientos administrativos sigue siendo fragmentario y no está suficientemente vinculado al ciclo de vida de los acontecimientos ni a la experiencia real de ciudadanos y empresas. La evaluación se centra principalmente en la necesidad, legalidad y racionalidad de las normas, sin vincularse estrechamente con datos sobre los plazos de tramitación, los costos generados, la facilidad de los procedimientos y la capacidad de interconexión.

La falta de un marco jurídico completo para la reutilización de datos hace que los procedimientos sigan funcionando sobre la base de expedientes en papel o archivos electrónicos aislados, obligando a ciudadanos y empresas a proporcionar reiteradamente la misma información.

La realidad empresarial evidencia estas dificultades. Do Thi Hue, especialista de una empresa de logística en la ciudad portuaria de Hai Phong, señaló que la compañía enfrenta obstáculos al realizar trámites relacionados con impuestos y aduanas debido a instrucciones poco coordinadas y retrasos en la recepción de resultados.

La Asociación de Cuero, Calzado y Bolsos de Vietnam (LEFASO) también solicitó al Ministerio de Industria y Comercio solucionar las dificultades en la expedición de certificados de origen (C/O), proponiendo, entre otras medidas, reutilizar los datos de los expedientes de comerciantes registrados en el sistema eCoSys para evitar que las empresas tengan que registrarse nuevamente.

Según el proyecto de decreto que sustituirá al Decreto 63/2010/ND-CP, para los procedimientos administrativos de carácter informativo y técnico destinados a la gestión estatal, los organismos competentes deberán recopilar y explotar activamente la información disponible en las bases de datos y expedientes de gestión, sin trasladar a ciudadanos y organizaciones la responsabilidad de volver a presentar información y documentos.

Los resultados de los procedimientos administrativos deberán proporcionarse en formato electrónico y solo se entregarán en papel cuando así lo solicite el interesado. La recepción y resolución de los procedimientos deberán vincularse al mecanismo de ventanilla única y ventanilla única interconectada, realizarse en un entorno electrónico y garantizar la conexión, integración e intercambio de datos.

El Ministerio de Justicia propone que, al revisar y evaluar los procedimientos administrativos, se identifiquen claramente las dificultades, obstáculos y deficiencias, así como su impacto en ciudadanos y empresas, las actividades de inversión, producción y negocios, el entorno competitivo y la eficacia de la gestión estatal.

Le Tri, residente del barrio de Dinh Cong en Hanoi, comentó que cuando los datos están disponibles para su explotación, los organismos encargados de tramitar los procedimientos deben utilizarlos activamente y no permitir que la falta de conexión entre sistemas o la imposibilidad de los funcionarios de explotar los datos se convierta en un motivo para obligar a los ciudadanos a presentar nuevamente documentos, en contra del espíritu de la actual transformación digital./.

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