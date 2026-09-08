Convierten la amistad Vietnam-Francia en acciones concretas

París (VNA)- La visita oficial a Francia del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, dará un nuevo impulso a la profundización de la Asociación Estratégica Integral entre ambos países, convirtiendo la amistad y los compromisos bilaterales en acciones de cooperación concretas y eficaces.



Así lo observó Hélène Luc, senadora honoraria de Francia y presidenta honoraria de la Asociación de Amistad Francia-Vietnam (AAFV) durante su entrevista a la Agencia Vietnamita de Noticias sobre la visita del máximo dirigente vietnamita.



La funcionaria señaló que la elevación de las relaciones al nivel de Asociación Estratégica Integral en 2024 abrió nuevas oportunidades de cooperación. No obstante, consideró prioritario acelerar la materialización de los acuerdos alcanzados.



A su juicio, el nuevo marco de relaciones ofrece amplias posibilidades de cooperación, desde los Gobiernos hasta las regiones, provincias y ciudades. Sin embargo, este potencial aún no se ha aprovechado plenamente.



Por ello, ambas partes deben reforzar los vínculos entre las universidades y promover la cooperación entre las localidades francesas y vietnamitas sobre la base de sus respectivas fortalezas económicas y características culturales.



La educación es uno de los ámbitos que más preocupa a la presidenta honoraria de la AAFV. La asociación ha propuesto al Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia ampliar los intercambios de estudiantes de secundaria, contribuyendo a fomentar el aprendizaje del francés en Vietnam y del vietnamita en Francia.



Según Hélène Luc, aún existe un amplio margen para desarrollar programas de intercambio y cooperación educativa.



En el ámbito económico, propuso impulsar nuevos programas de cooperación con la participación de las cámaras de comercio e industria y de Business France, organismo francés de promoción del comercio y la inversión.



Destacó que Francia tiene interés en ampliar la cooperación con Vietnam en ciencia, economía, cultura, salud y defensa, especialmente en un contexto en el que Vietnam se ha fijado ambiciosos objetivos de desarrollo y concede gran importancia a la ciencia, las tecnologías avanzadas y la transformación digital.



Hélène Luc subrayó la necesidad de reconocer a Vietnam tal como es hoy y de concretar las decisiones adoptadas por los dos Gobiernos con una mayor participación de la ciudadanía, especialmente de las jóvenes generaciones.



La diplomacia debe llegar a las calles, las escuelas, los museos, las empresas, las autoridades locales y las asociaciones, afirmó.



Según explicó, las relaciones Vietnam-Francia no deben limitarse al ámbito estatal, sino extenderse a toda la sociedad mediante encuentros, proyectos de cooperación y vínculos directos entre los pueblos de ambos países.



Para impulsar los intercambios entre los pueblos, propuso declarar 2027 “Año de la cooperación y los intercambios Francia-Vietnam”, con actividades en los ámbitos de la cultura, la salud, la gastronomía, la ciencia, la artesanía y la paz.



Recordó que anteriores años de intercambios cruzados permitieron poner en marcha alrededor de 100 iniciativas, y consideró que un programa similar ayudaría a acercar las relaciones bilaterales a la ciudadanía.



La AAFV también propuso coordinarse con la Embajada de Vietnam y la Unión General de los Vietnamitas en Francia (UGVF) para organizar una jornada dedicada a Vietnam, con la participación de asociaciones y unas 60 organizaciones vinculadas al país.



La Asociación desea continuar los encuentros económicos en París, Lyon y Toulouse, con la participación de las cámaras de comercio y Business France, dijo.



Según Hélène Luc, el principal fundamento para impulsar estas iniciativas es la amistad entre los pueblos de ambos países. Decenas de miles de franceses visitan Vietnam y regresan con entusiasmo y admiración por el país y su gente. Actualmente, unas 60 organizaciones en Francia desarrollan actividades relacionadas con Vietnam.



La senadora honoraria expresó su deseo de que el secretario general del Partido y presidente To Lam, si su agenda lo permite, se reúna con representantes de estas organizaciones.



La dirigente de la AAFV también sugirió establecer una organización de intercambio Francia-Vietnam siguiendo el modelo de los mecanismos desarrollados por Francia y Alemania que permitiría a los jóvenes de ambos países visitar y conocer el país del otro con apoyo estatal.



Con grandes expectativas ante la visita, Hélène Luc manifestó su deseo de que Vietnam y Francia sigan profundizando la Asociación Estratégica Integral mediante acciones concretas, desde el nivel gubernamental y local hasta los intercambios entre los pueblos./.

VNA