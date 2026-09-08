Dirigente partidista asiste a la apertura del año académico de Academia Nacional de Política Ho Chi Minh

Hanoi (VNA) - La Academia Nacional de Política Ho Chi Minh inauguró hoy el año académico 2026-2027, en una ceremonia a la que asistió y en la que pronunció un discurso Tran Cam Tu, miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam.



También estuvieron presentes Doan Minh Huan, miembro del Buró Político, secretario del Comité del Partido y director de la Academia, y representantes de organismos competentes. Participaron más de 2.800 alumnos del programa concentrado de teoría política avanzada del curso 2026-2027, junto con 60 alumnos del Partido Popular Revolucionario de Laos.



En su intervención, Doan Minh Huan destacó que este es el primer curso impartido bajo el modelo de “creación conjunta de nuevos conocimientos y valores entre profesores y alumnos”, orientado a elevar el pensamiento teórico, las capacidades de liderazgo y gestión y la responsabilidad de servir al pueblo. Los profesores pasarán de transmitir conocimientos a diseñar y orientar el aprendizaje, plantear cuestiones, promover el diálogo y el debate, mientras la evaluación se centrará en la capacidad de pensamiento, aplicación y resolución de problemas, en lugar de la mera memorización. La Academia se compromete a construir un entorno democrático, disciplinado y moderno, que fomente el aprendizaje autónomo, la integridad académica y la aplicación práctica de los conocimientos.



En su discurso, Tran Cam Tu valoró los importantes logros alcanzados por la Academia durante el año académico 2025-2026. La investigación científica consolidó su posición como principal centro nacional de teoría política; la institución estabilizó su aparato organizativo tras la fusión, celebró con éxito la XV Asamblea del Comité del Partido de la Academia para el mandato 2025-2030 y avanzó en la renovación de su gestión interna, además de poner en marcha el modelo piloto de “cocreación de conocimientos y nuevos valores entre profesores y alumnos”.



Señaló que el año académico 2026-2027 se desarrolla en un contexto de numerosos cambios, marcado por la aplicación integral de la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido, de las resoluciones de los congresos partidistas y del modelo de administración local de dos niveles. Estas exigencias requieren fortalecer las capacidades del personal, especialmente de los funcionarios de base, mientras la lucha en el frente ideológico y teórico se vuelve más compleja, particularmente en el ciberespacio, y la inteligencia artificial transforma el acceso al conocimiento y los métodos de enseñanza y aprendizaje.



Ante esta situación, pidió a la Academia concretar la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido mediante programas y planes de acción con responsables, tareas, plazos y resultados claramente definidos, así como materializar las orientaciones del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, situando la renovación de la institución en el marco de la construcción del Partido, el desarrollo teórico y la formación del personal.



Asimismo, instó a impulsar la investigación teórica vinculada al balance de la práctica, implementar eficazmente los programas especiales nacionales de ciencia y tecnología para 2026-2030 y coordinar los proyectos destinados a evaluar los 100 años de liderazgo del Partido en la Revolución vietnamita (1930-2030) y los 40 años de aplicación de la Plataforma sobre la construcción nacional durante el período de transición al socialismo. También pidió preparar con prontitud argumentos científicos y materiales teóricos para la elaboración de los documentos del XV Congreso Nacional del Partido.

Tran Cam Tu, miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, asiste al acto de inauguración del año académico 2026-2027 de la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh. (Foto: VNA)



Al considerar la renovación fundamental e integral de la formación y capacitación de cuadros como tarea central del año académico, Tran Cam Tu pidió actualizar los contenidos y programas conforme a los estándares de competencias, cargos y puestos de trabajo, y renovar los métodos de enseñanza y aprendizaje, situando al alumno en el centro y orientando la formación al desarrollo integral de sus capacidades y a la resolución de problemas prácticos.



También pidió reforzar el diálogo, la interacción y el debate bajo el principio de “hacer del autoaprendizaje la base”. La aplicación de la inteligencia artificial debe realizarse de manera responsable y con verificación, garantizando el pensamiento independiente, la integridad académica y los valores humanitarios fundamentales.



Junto con la formación de cuadros de nivel estratégico, la Academia debe prestar especial atención a los funcionarios de base y elevar la calidad del sistema de academias dependientes y escuelas de política a nivel provincial, mediante la estandarización de programas y personal docente y la reducción de las diferencias en la calidad de la formación entre las localidades.



Tran Cam Tu destacó además la necesidad de construir un equipo de funcionarios y profesores con firmeza política, ética revolucionaria, elevada cualificación profesional y profundo conocimiento de la realidad. Pidió prestar especial atención a los jóvenes funcionarios y docentes y perfeccionar los mecanismos y políticas de remuneración y los criterios para los títulos académicos, con el fin de atraer, utilizar y retener talento para la formación en teoría política del Partido.



La Academia debe continuar modernizando su gestión, completar los criterios y procedimientos de evaluación del personal y vincular el cumplimiento de las tareas con la evaluación y clasificación de las organizaciones del Partido, los colectivos directivos y los funcionarios y empleados públicos. La gestión debe avanzar hacia un modelo moderno de calidad, tomando como principales indicadores la eficacia real del trabajo y la satisfacción de los alumnos.



También subrayó la importancia de acelerar la transformación digital integral conforme a la Resolución 57-NQ/TW, completar la infraestructura de datos compartidos, operar eficazmente el modelo de “Academia inteligente”, construir un ecosistema moderno de formación digital y garantizar la seguridad de las redes.



En cuanto a los alumnos, les pidió mantener un espíritu de autodisciplina, iniciativa y creatividad, participar activamente en la “creación conjunta de conocimientos y nuevos valores”, intercambiar opiniones, debatir y plantear preguntas. Asimismo, los instó a observar estrictamente la disciplina y las normas de estudio, cultivar sus cualidades políticas, ética, estilo de vida, métodos y formas de trabajo, vincular el aprendizaje con la práctica y seguir las enseñanzas del presidente Ho Chi Minh sobre estudiar para trabajar, formarse como personas y cuadros y servir al pueblo y a la Patria.



En nombre del Comité del Partido y de la Junta Directiva de la Academia, Doan Minh Huan expresó su agradecimiento y afirmó que las orientaciones de Tran Cam Tu constituyen directrices de importancia estratégica para continuar renovando la institución y mejorar la calidad de la formación, la investigación científica, el balance de la práctica y el asesoramiento sobre políticas.



Durante la ceremonia, el alumno Nguyen Hoai Dam, en representación de los más de 2.800 alumnos, expresó su determinación de estudiar eficazmente, observar estrictamente la disciplina y los reglamentos académicos, profundizar en el conocimiento de la realidad, fortalecer su firmeza y comprender mejor la responsabilidad de los cuadros ante el pueblo y el país./.